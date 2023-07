Lead-out Danny van Poppel sprint naar zesde plek: “Jakobsen viel recht voor me”

Video

Danny van Poppel moest in de vierde etappe eigenlijk zijn ploeggenoot Jordi Meeus naar een goede uitslag piloteren, maar de Nederlander kreeg na een akkefietje in de laatste kilometer een vrijbrief om zelf te sprinten. Van Poppel wist zich te plaatsen en kwam uiteindelijk als zesde over de streep.

Na afloop keek Van Poppel met WielerFlits terug op een zeer chaotische finale, die werd ontsierd door enkele valpartijen. De renner van BORA-hansgrohe ging zelf ook nog bijna onderuit. “Fabio Jakobsen viel recht voor me. We knalden tegen elkaar op, maar ik kon daarna nog net de fiets van Fabio ontwijken. Ik ben al lang blij dat ik zelf niet gevallen ben. Het lijkt wel alsof een sprint niet normaal kan verlopen…”

“Jordi reed echter wel over de fiets van Fabio heen. Hij bleef gelukkig overeind, maar ik kreeg in de radio te horen dat ik moest sprinten. In win hier wel liever als een goede lead out-man, maar het is niet anders. Ik ben op zich al blij met het resultaat.”

Van Poppel was voor het opdraaien van het racecircuit van Nogaro overigens al op zijn hoede. “Er gebeurde vandaag echt heel veel. Ik weet dat de bochten op een raceparcours echt supersnel zijn en dat je bijna niet kunt opschuiven. We zaten eigenlijk super geplaatst, maar voor me viel dus Fabio.”