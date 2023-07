Fabio Jakobsen na crash in Tour: “Lichaam goed geraakt, maar mentaal nog in orde”

Fabio Jakobsen kwam stevig ten val in de vierde etappe van de Tour de France. De Nederlandse sprinter van Soudal Quick-Step kwam daardoor niet aan sprinten toe en blijft met legen handen achter na twee sprintkansen. “Ik hoop morgen weer op de fiets te stappen.”

“De fiets is kapot en mijn lichaam is goed geraakt, maar mentaal ben ik nog in orde”, laat Jakobsen weten op sociale media. “Ik hoop vanavond goed uit te rusten en morgen weer op de fiets te stappen. Dat is wat ik het liefste doe. Bedankt voor jullie vele, vele steunende berichten. Ik hoop dat we binnenkort weer kunnen juichen.”

De volgende kans voor de sprinters is in principe etappe zeven van Mont-de-Marsan naar Bordeaux. In die etappe liggen er geen zware heuvels of bergen en zullen de sprinters kunnen overleven.

