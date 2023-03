Van der Poel sprakeloos na winst in San Remo: “Iedereen wil deze winnen”

Mathieu van der Poel won zaterdagmiddag op schitterende wijze Milaan-San Remo. Na een aanval op de Poggio kwam MVDP solo aan op de Via Roma. “Dat ik op deze manier zou winnen, lag echt ver buiten mijn verwachting”, vertelt de winnaar na afloop.

“Ik had me geen beter scenario kunnen wensen dan dit”, gaat Van der Poel verder. “De Cipressa was dit jaar minder zwaar dan andere jaren vanwege de tegenwind. Daar voelde ik dat de benen nog wel fris waren.”

“Toen maakte ik een plan om aan het einde van de Poggio aan te vallen. Ik kreeg meteen een gat en kon het volhouden tot aan de finish.”

Lees meer: Mathieu van der Poel soleert op magistrale wijze naar winst in Milaan-San Remo

Topvorm

“Ik ben hier ongelooflijk blij mee”, eindigt hij. “Iedereen wil deze koers winnen en sinds het WK was dit de wedstrijd waar ik elke dag aan dacht. De Tirreno was misschien wat minder, maar ik wist dat ik die koersdagen wel nodig had om mijn beste vorm te krijgen. Die heb ik vandaag laten zien.”