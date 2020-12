Van der Poel weet niet of hij NK-titel verdedigt bij uitstel

Het is nog niet zeker of Mathieu van der Poel zijn Nederlandse titel veldrijden gaat verdedigen. Het NK in Zaltbommel gaat vanwege de lockdown niet door op 10 januari 2021, maar de organisatie zoekt naar een nieuwe datum later in het seizoen. Het is nog maar de vraag of Van der Poel daar dan aan meedoet.

“Als het NK een week na het WK is, zou ik er nog over nadenken, maar als het NK aan het einde van het seizoen is, dan is dat geen optie voor mij”, is Van der Poel duidelijk. Na het wereldkampioenschap in Oostende gaat de kopman van Alpecin-Fenix zich voorbereiden op zijn wegprogramma, te beginnen met de voorjaarsklassiekers.

Maandag besloot Van der Poel om toch de crossen van Dendermonde en Gullegem aan zijn programma toe te voegen. Of hij op 3 januari ook de Wereldbeker van Hulst rijdt, weet hij nog niet. “Misschien wel. Het NK valt nu ook weg, dat is weer een cross minder”, stelt hij. “Dat is wel slecht nieuws. Een cross kan je perfect coronaproof organiseren denk ik, maar als ze beslissen dat het niet kan, dan kan het niet. Het is toch een gemiste kans op een titel. Ik heb een mooie reeks weggezet in het veld, dus het was wel een doel om die Nederlandse titel te pakken.”

Dat het NK niet doorgaat, heeft ook gevolgen voor zijn trainingskamp. “Normaal vertrok ik op 11 januari op stage, een dag na het NK, maar nu kan ik na Gullegem al vertrekken. Alleen zitten we ook met een mogelijk verplichte quarantaine, dat is een beetje afwachten.”

Eindstand Wereldbeker van belang voor WK

Nog even over het toevoegen van de Wereldbeker van Dendermonde aan zijn programma. “Dat is vooral omdat de eerste acht van het eindklassement in de Wereldbeker op de eerste rij staan op het WK, en ik wil dat risico niet nemen”, duidt Van der Poel. Voor de eindzege in de Wereldbeker gaat hij niet. “Wout gaat er heel dicht bij te zijn. Het zal heel lastig worden om zijn punten uit Tábor nog in te halen. Het kan nog, maar het is niet de intentie waarom ik het doe. Ik wil zeker bij die eerste acht zijn.”