vrijdag 22 december 2023 om 16:21

Een goed gevoel op het zware parcours voor Van der Poel: “In het zand kon ik foutloos rijden”

Video Het was in Mol vandaag de 139e keer dat Van der Poel en Wout van Aert met elkaar de strijd aangingen in het veldrijden. Toch bleek het deze keer niet écht een duel te worden. De wereldkampioen ging in ronde drie al op avontuur en zag de concurrentie niet meer terug. Zo verpulverde Van der Poel de concurrentie in de Zilvermeercross. “Ik heb mij geamuseerd vandaag”, vertelt Van der Poel na afloop.

Het zand was Mathieu van der Poel vandaag gunstig gezind. Zijn imposante zege heeft hij met name te danken aan zijn eigen indeling. “Ik voelde mij heel goed. Ik reed goed door het zand en dat was hier het belangrijkste. Dan maak je snel het verschil. Ik had mijn wedstrijd en mijn rondje goed ingedeeld. Ik kon herstellen om in het zand foutlous te rijden. En zoals ik zei, dat is hier het belangrijkste. Ik heb mij hier geamuseerd.”

Aan de meet werd duidelijk dat slechts tien man van de 61 uiteindelijk zouden finishen. Een unieke prestatie. Mathieu van der Poel leek er zelf echter niet erg van onder de indruk. “Het is een kort rondje en ook een zeer snel ronde. Dus de regel van 80% wordt dan al snel toegepast. Ik had een goede vorm en een goed tempo zonder over de limiet te gaan . Zo kon ik dus goede tijden blijven rijden. Het is natuurlijk wel weinig, maar niet iedereen stond aan de start hier.”

Ten slotte heeft de winnaar van vandaag ook nog mooie woorden over voor zijn grote concurrent. Over de concurrentie tussen de twee zegt de wereldkampioen het volgende. “Het leeft meer bij de mensen dan bij ons. Wout gaf aan dat hij de winter erbij pakt zonder in beste vorm te zijn. Dat lijkt mij slim in zijn geval. Ik denk dat hij het mij in andere crossen zeker lastig gaat maken en van voren gaat zitten. Hij gaat er ook echt een paar winnen dit seizoen.”