Van der Poel toont zich bij terugkeer op mountainbike: “Niemand wilde echt met mij meerijden”

Mathieu van der Poel gaf na zijn gewonnen sprintrace in Albstadt toe dat hij wel weer een beetje aan het fietsen op de mountainbike moest wennen. “Aan het rechte stuur, het was vaak dringen. Maar uiteindelijk wist ik gelukkig de zege naar me toe te trekken.”

Van der Poel liet zich in de tweede van de acht ronden meteen zien met een krachtsexploot. “Zo wilde ik de groep wat uitdunnen”, lichtte de renner van Alpecin-Fenix toe. “Door de wind op kop was het tactisch op de aankomststraat en was elke ronde een sprint. Ik probeerde met een kleine groep weg te komen, maar niemand wilde echt met mij meerijden. Daardoor kon een grote groep terugkomen. Toen probeerde ik wat te herstellen voor de laatste ronde.”

Of zijn optreden op de short track garanties geeft voor de olympische cross-country van zondag, vindt hij moeilijk te zeggen. “De short track is niet hetzelfde als wat we zondag zullen zien. We hebben de laatste paar jaar gezien dat er vaak verschillende winnaars zijn. Ik ben blij dat ik deze wedstrijd kon winnen, maar het zegt waarschijnlijk niets over zondag.”

Ook was de Europese kampioen van 2019 niet echt met de instelling van start te gaan om meteen zijn stempel te drukken. “Zoals ik eerder al zei, wil ik vooral rijden voor een goede startpositie voor de Spelen en dus zo veel mogelijk punten pakken. Ik ben blij dat ik zondag met een leiderstrui kan beginnen.”