Mathieu van der Poel wint meteen bij terugkeer op de mountainbike

Mathieu van der Poel reed in augustus 2019 in wedstrijdverband op de mountainbike, maar bij zijn terugkeer in de Wereldbeker in Albstadt wist hij meteen te winnen. In de sprintrace bleef hij Victor Koretzky en achtvoudig wereldkampioen Nino Schurter voor.

Henrique Avancini had op de short track de beste start en ook Van der Poel en Milan Vader zaten meteen goed mee van voren. Voor Van der Poel was het zijn eerste wedstrijd op de mountainbike sinds de Wereldbeker in Lenzerheide in 2019, maar de Nederlander koerste alsof hij nooit was weggeweest. Al in de tweede ronde ontbond hij zijn duivels, waarbij hij meteen een gaatje pakte.

Schurter wist Van der Poel bij te halen en in de derde rondgang haakten Victor Koretzky, Avancini en Jordan Sarrou eveneens aan. In de vierde ronde zakte Van der Poel wat terug en dat leek voor Schurter en Koretzky het sein om te versnellen. Schurter trok een ronde later nog eens door en kreeg toen Avancini met zich mee, al bleven de verschillen klein.

In de zevende, voorlaatste ronde schoof Van der Poel weer wat op naar voor. Mathias Flückiger trok het op een lint, maar Avancini, Schurter en Van der Poel gingen mee. Alles kwam dan aan op de laatste ronde. Alsof het een kopie van de tweede ronde was, trok Van der Poel weer hard door en dat bleek de beslissende move. De Nederlander hield stand en trok de zege naar zich toe.

Wereldbeker mountainbike 2021

Short track mannen, Albstadt

1. Mathieu van der Poel – in 20m39s

2. Victor Koretzky – op 2s

3. Nino Schurter – op 3s

4. Henrique Avancini – op 9s

5. Mathias Flückiger – op 10s