Van der Poel zonder plan gestart in Roubaix: “Je komt sowieso iets tegen onderweg”

Mathieu van der Poel geldt als een van de topfavorieten om Parijs-Roubaix te winnen. Heeft hij zelf zin in de Helleklassieker? “Het is een van de leukste koersen om vanaf de bank naar te kijken, maar zelf meerijden, is lastig”, zei een glimlachende MVDP kort voor de start tegen VTM Nieuws en het Algemeen Dagblad.

Van der Poel werd vervolgens gevraagd naar zijn koersplan. “Ik heb eerlijk gezegd geen plan, want je weet dat je onderweg sowieso iets gaat tegenkomen”, klonk zijn antwoord. “Het belangrijkste is om je dan niet druk te maken en te blijven rijden. Dit is een van de wedstrijden waar het meeste gebeurt, dat zal vandaag niet anders zijn. Je hebt goede benen nodig, maar ook beetje geluk. Daar hoop ik op.”

Van der Poel reed Parijs-Roubaix twee keer eerder. Bij zijn debuut in 2021 werd hij derde. “Dat eerste jaar had ik misschien wel wat anders kunnen doen, maar was het gewoon op aan het einde. Vorig jaar had ik de benen niet toen ze gingen. Ik ga niet per se iets anders doen.”

“Op gelijke hoogte met enkele andere renners”

Over zijn voorjaar is Van der Poel voorlopig zeer tevreden. “Ik heb misschien wel mijn beste voorjaar achter de rug, maar uiteraard wil ik deze koers ooit ook op mijn palmares hebben. Of ik de topfavoriet ben? Uiteraard ben ik een van de favorieten, maar ik zet me op gelijke hoogte met enkele andere renners. In Roubaix speelt pech altijd een rol en je hebt hier niet de klimmetjes zoals in Vlaanderen waar je het verschil kan maken.”

