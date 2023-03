Van der Poel nog niet in topvorm: “Heb zulke etappes nodig om beter te worden”

Mathieu van der Poel werd vooraf opgeschreven als een van de favorieten voor de vierde etappe van Tirreno-Adriatico, maar de Nederlander kwam er niet aan te pas. Hij moest op de helling in de lokale ronde meermaals passen. “Ik was niet zo goed vandaag”, gaf MVDP na afloop toe bij Cycling Pro Net.

“Het was duidelijk dat ik moeite met het tempo had”, vervolgde de renner van Alpecin-Deceuninck. “Het was een heel zware finish, misschien wat te zwaar. Ik had duidelijk niet de beste benen, maar ik heb zulke etappes nodig om beter te worden.”

Van der Poel erkende dat hij nog niet in zijn beste vorm is. “Maar we zijn hier om de vorm aan te scherpen. Ik was de laatste twee dagen goed, maar vandaag was een beetje minder, maar we zullen morgen weer zien. Er komen nog een paar zware etappes aan. Mijn doelen liggen na de Tirreno.”

Lees meer: Roglic slaat toe in heuvelrit Tirreno-Adriatico, baaldag voor Van Aert en Van der Poel