Van der Poel niet bang voor nieuwe slechte dag: “Meestal beperkt het zich tot een koers”

Er zal in Vlaanderens Mooiste reikhalzend worden uitgekeken naar de prestaties van Mathieu van der Poel, maar de titelverdediger wil voor de start wel nogmaals de verwachtingen wat temperen. “Ik hoop wel op een heel goede dag vandaag, en dat kan ook, maar ik heb er niet zo naar toegewerkt als vorig jaar”, zegt hij voor de camera van Sporza.

“Ik denk dat ik van de week last van de warmte had”, gaat Van der Poel nog even in op zijn off-day in Dwars door Vlaanderen. “Een geluk dat het vandaag niet zo warm is. Tegen dat de finale zal het aangename temperatuur zijn om te koersen.”

“Ik heb er niet minder van geslapen. Meestal beperkt het zich tot één koers dat het wat minder gaat. Sinds de Italiaanse klassiekers heb ik zelf wel het gevoel dat het niet meer crescendo gaat. Ik hoop wel op een heel goede dag vandaag, en dat kan ook, maar ik heb er niet zo naar toegewerkt als vorig jaar.”

Van der Poel vindt het prettig om aan de start te staan in een wedstrijd die hij al eens heeft gewonnen. “Ik vind het wel comfortabel inderdaad. Het wordt net iets makkelijker om beslissingen te nemen in de koers omdat je iets meer kunt gokken. Ik ga uiteraard proberen om nog eens te winnen, maar als het dit jaar niet is, hebben we nog een aantal jaren om te winnen. De Ronde is wel iets speciaals. Een heel lastige wedstrijd, als je begint te koersen na tweehonderd kilometer is dat net iets anders dan de E3 Classic.”

