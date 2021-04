Mathieu van der Poel houdt druk af voor de Ronde: “Voel me niet super meer”

Interview

Mathieu van der Poel start zondag als titelverdediger in de Ronde van Vlaanderen. Hij behoort net als Wout van Aert en Julian Alaphilippe tot de drie topfavorieten. Maar net als de Fransman, geeft de Nederlands kampioen van Alpecin-Fenix de laatste wedstrijden niet de allerbeste indruk. “Ik heb nog niet de benen teruggevonden van voor het Italiaanse blok”, vertelt hij in aanloop naar Vlaanderens Mooiste eerlijk aan onder andere WielerFlits.

Woensdag had je plots een slechte dag in Dwars door Vlaanderen. Hoe waren de benen donderdag en vrijdag?

“Ik voelde me oké. Die offday had te maken met de eerste hitte van het jaar. Niet dat het plots 25 graden Celsius was, maar de omslag en het temperatuurverschil was wel ineens groot. Ik was daarin niet de enige, er was een pak meer volk dat daar last van had. Daar kun je niet echt iets op vastpinnen. Voor mij althans niets om me zorgen over te hoeven maken. Zondag is ook een totaal andere, nieuwe koers. Woensdag heeft daar niets mee van doen.”

Wat zeg jij over wat meerdere analisten stellen, dat jouw staat van frisheid minder is?

“Misschien brokkelt dat iets af, ja. Ik had niet de beste basis toen ik aan het seizoen begon, maar dat wisten we al. Het was wel genoeg om te rekken naar Parijs-Roubaix, denk ik. Want ik had wel meteen een goede vorm te pakken. De Italiaanse koersen waren echter vrij hard en lastig. Als je een paar keer diep moet gaan terwijl je basis niet super is, weet iedereen dat je dan iets gaat inboeten aan je conditie.”

Ben je dan toch te diep gegaan in de vijfde etappe van Tirreno-Adriatico, die je met een lange solo won in beestenweer?

“Dat zou kunnen, maar ik heb dan wel gewonnen. Een mooie troostprijs. Ik heb er in ieder geval geen spijt van dat ik dat gedaan heb en ik vind het ook moeilijk om te zeggen of me dat krachten gekost heeft. In de laatste Belgische wedstrijden heb ik nog niet de benen teruggevonden van voor het blok met Italiaanse koersen. Ik hoop dat ik een rol van betekenis kan spelen in de finale. Als dat onverhoopt niet zo is, moeten we wel gaan nadenken over hoe we dit in de toekomst moeten aanpakken. Maar nogmaals: ik heb geen spijt. Ik ben heel blij met mijn zege in Strade Bianche, eentje die ik erg graag wilde winnen.”

Als we je nu zo horen, is het zondag dan meer hopen dat je goed bent?

“Na Tirreno-Adriatico was ik wel iets moe, maar in de E3 Saxo Bank Classic was dat al wel een stuk beter. Afgelopen woensdag speelde de warmte me dus parten. Met de ploeg hebben we wel geprobeerd om zo goed mogelijk in orde te zijn in deze twee weken. Zelf heb ik alleen het gevoel dat het niet meer zo super gaat als in het Italiaanse blok. Maar misschien sta ik er zondag terug in goede vorm. Gisteren en vandaag heb ik alleen wat losgereden achter de brommer. Dat zal ik ook morgen doen. Ik geloof niet dat je op drie dagen voor de wedstrijd nog veel kan veranderen.”

Heeft Wout van Aert het dan misschien iets slimmer aangepakt?

“Dat weet ik niet. Na het WK veldrijden heb ik eerst gekozen voor rust. Ieder doet het op zijn eigen manier. Zondag zal blijken hoe dat zit en wat het beste was.”

Hoe groot is de invloed van het publiek bij de Ronde van Vlaanderen, dat er komende zondag opnieuw niet is vanwege het coronavirus? Speelt dat een rol in de koers?

“Ik denk dat toeschouwers ervoor zouden kunnen zorgen dat meer renners de aanval kiezen. Als je door die muur van geluid rijdt, krijg je daar een boost van. Voor mij maakt het grote verschil, dat je eigen focus zich concentreert op de pijn die je lijdt. Daarom zou het voor mij persoonlijk leuker zijn dat ik wat afleiding van het publiek heb.”

Wat betreft die wedstrijd van zondag: welke namen verwacht jij aan het front?

“Ik denk dat veel renners kunnen winnen; de laatste koersen hebben uitgewezen wie de sterksten waren. Op voorhand konden we dan steeds de favorieten aanwijzen, maar na iedere koers bleek het toch anders in elkaar te steken. Ik vind het daarom moeilijk om voorspellingen op uitslagen te plakken. Ook voor zondag. Ik denk dat er meer favorieten zijn dan iedereen denkt.”

Deceuninck-Quick-Step is misschien wel de te kloppen ploeg. Kunnen zij hetzelfde patroon etaleren – jou en Wout van Aert ontmantelen – zoals ze dat in de E3 Saxo Bank Classic hebben laten zien met Kasper Asgreen?

“Ze zullen het zeker proberen, maar de Ronde van Vlaanderen is wel zestig kilometer langer dan de E3 Saxo Bank Classic. De beklimmingen liggen ook meer op het einde. Het is daarom zondag gemakkelijker om iemand los te rijden. Het zal zeker uitdraaien op een open koers, met veel teams die de aanval zullen zoeken voordat de échte finale begint.”

Nieuws heet van de naald: Zdenek Štybar start niet namens Deceuninck-Quick-Step wegens hartritmestoornissen. Hij maakte de laatste weken op mij een goede indruk. Wat voor invloed heeft zijn forfait op de tactiek van de troepen van Patrick Lefevere?

“Ik denk dat het buiten kijf staat dat Zdenek een van hun sterkste renners is, op dit moment. Zeker in een koers als de Ronde, met de punchy beklimmingen. Daar is hij altijd goed in geweest. We hebben in de E3 Saxo Bank Classic allemaal kunnen zien dat hij een van de beste renners in de eerste groep was. Hij kon zeker iets uitrichten op de hellingen. Ik weet niet of het veel verandert aan de tactiek van Deceuninck-Quick-Step, maar het was zeker een van hun sterke pionnen.”

Hoe denk jij over Julian Alaphilippe, die toch een iets minder goede indruk achterlaat dan vorig jaar?

“Hij is zeker een van de grote concurrenten. Julian is iemand op wie ik altijd let in de koers. Ik weet het niet met hem. Ik vond hem vrij goed in Tirreno-Adriatico. Hij is misschien iets minder indrukwekkend dan in 2020, maar hij presteert nog altijd op een superhoog niveau. Hij rijdt natuurlijk niet voor niets in de regenboogtrui. Hij is zondag absoluut een van de grootste concurrenten.”

En Peter Sagan dan, die via een alternatieve route ook de benen lijkt te hebben teruggevonden? Kan hij de koers komende zondag veranderen?

“Dat hangt af van zijn conditie. Hij liet een aantal goede resultaten optekenen de laatste weken, maar niet in vergelijkbare koersen met de Ronde van Vlaanderen. In Milaan-San Remo stond hij er zeker, maar zondag is een heel andere wedstrijd. Maar als hij op zijn topniveau zit, dan moet je hem altijd in de gaten houden.”

Jijzelf bent titelverdediger. De toppers zijn de laatste weken aan elkaar gewaagd. Hoe hard durf jij het mentale spel te spelen in de finale, als andere favorieten naar jou kijken?

“Het is zeker een fijne gedachte als je een wedstrijd al eens gewonnen hebt. Ik denk dat ik in de E3 Saxo Bank Classic heb laten zien dat ik niet bang ben om te verliezen. Het is niet altijd aan ons om altijd maar alle gaten dicht te rijden. Andere renners weten nu dat het soms ook aan hen is om de meubelen te redden, want anders gaan zij de koers ook sowieso niet winnen. Voor mij is het duidelijk: het is zeker niet altijd aan ons om het op te lossen.”

Dan nog even over de Amstel Gold Race: dat je jezelf iets minder fris voelt, is dat ook de reden dat je die koers niet rijdt?

“Nee. Na het WK veldrijden kwam alles snel achter elkaar aan. Ondanks dat ik pas vijftien koersdagen reed, voelt het wel al als een lang en vooral intens seizoen. Het was goed, maar ik kijk al uit naar het mountainbiken na de Ronde van Vlaanderen. Ik neem na zondag twee weken vrij, om me dan goed voor te bereiden op de Wereldbekers mountainbike in Albstadt en Nove Mesto.

Die zijn voor mij heel belangrijk. Ik moet daar punten verzamelen die ik heel hard nodig heb voor de Olympische Spelen. Ik wil zo kort mogelijk eindigen in die wedstrijden voor een betere startpositie in Tokio. Na het mountainbike-blok ga ik op trainingskamp en daarna zal ik de Ronde van Zwitserland, het Nederlands kampioenschap op de weg en de Tour de France rijden. Door corona heb ik niet echt de optie om te kiezen tussen de Tour en de Spelen, maar het is zeker zo dat op die laatste mijn focus ligt.”

