Van der Poel na zege in Tirreno: “Blij dat ik weer agressief kan koersen” zondag 13 september 2020 om 16:13

Mathieu van der Poel zorgde vandaag in Tirreno-Adriatico voor een nieuw succes voor Alpecin-Fenix. De Nederlands kampioen zat mee in de vlucht van de dag en maakte het in de finale vakkundig af. “Ik ben blij dat ik eindelijk terug op het niveau ben wat ik voor ogen heb en weer op mijn eigen manier agressief kan koersen”, vertelde hij na afloop in het flashinterview.

Van der Poel maakte onderweg deel uit van de vlucht van de dag. “Het was een hele lastige rit. Er werd vanaf het begin gekoerst en het viel nooit stil”, aldus Van der Poel. “Het was niet echt het plan om mee te gaan in de vroege vlucht, maar er ging na anderhalf uur een goede groep weg. Ik wilde het proberen”, kijkt hij terug.

Hij spreekt van een zware rit. “De lokale rondes was erg zwaar. Er waren veel steile beklimmingen. Dus ik ben verrast dat ik het op zo’n zwaar parcours kon afmaken”, bekent hij.

Van der Poel benadrukt dat Tirreno-Adriatico een zware wedstrijd is. “Mensen denken dat deze wedstrijd wel gaat, maar zelfs de vlakke ritten zijn enorm zwaar. Er rijden hier veel goede renners die zich voorbereiden op de Giro. Het tempo ligt enorm hoog.”

Alpecin-Fenix kan voor de tweede dag de champagne bovenhalen. “De overwinning gisteren van Tim Merlier gaf een enorme boost van ons vertrouwen. Ik ben enorm blij dat we hier voor een tweede keer kunnen winnen.”