Mathieu van der Poel zegeviert in Tirreno-Adriatico na spannende slotfase zondag 13 september 2020 om 15:49

Mathieu van der Poel heeft de zevende etappe in Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De renner van Alpecin-Fenix kwam na een 181 kilometer lange rit tussen Pieve Torina en Loreto als eerste over de finish, door in de slotkilometer de ontsnapte Matteo Fabbro bij te halen.

Van der Poel mee in vroege vlucht

De rit door het middengebergte werd gekleurd door een grote vlucht van maar liefst veertien renners. Mathieu van der Poel reed in deze ‘tappa dei Muri’ (de rit der Muren) opnieuw in de aanval. De Nederlands kampioen had onderweg gezelschap van zijn ploeggenoot bij Alpecin-Fenix Dries De Bondt, Silvan Dillier (AG2R La Mondiale), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Matteo Fabbro (BORA-hansgrohe), Will Barta (CCC), Julien Vermote (Cofidis), Davide Ballerini (Deceuninck – Quick Step), Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling), Sergio Samitier (Movistar), Victor Campenaerts (NTT), Martijn Tusveld (Sunweb), Julien Bernard (Trek – Segafredo) en Giovanni Visconti (Vini Zabù – KTM).

De leiders reden een maximale voorsprong van vijf minuten bij elkaar. Bij het ingaan van de eerste van drie 25,4 kilometer lange lokale ronden in en rond Loreto, was de voorsprong op initiatief van Astana teruggebracht tot drie minuten. Samuele Battistella (NTT) en Carl Fredrik Hagen (Lotto Soudal) probeerden vanuit het peloton de oversteek te maken, maar kwamen niet verder dan een klassieke chasse patate.

Een versnelling van Guerreiro opende de finale. Van der Poel en Fabbro konden volgen. In het peloton gooide Astana de knuppel in het hoenderhok. Op een versnelling van Óscar Rodríguez volgde een reactie van Patrick Konrad (BORA – hansgrohe) en Bert Van Lerberghe (Deceuninck – Quick Step). Het peloton liet het vervolgens op zijn beloop, waardoor de voorsprong van de kopgroep toenam.

Fabbro ontsnapt

Op beide fronten volgde een hergroepering. Guerreiro bleef actief en kreeg met een nieuwe poging opnieuw Fabbro met zich mee. Van der Poel mistte aanvankelijk de slag, maar reed op 25 kilometer van de streep in één ruk naar de koplopers toe.

Fabbro koos ervoor om niet met drie naar de finish te rijden en ging er alleen vandoor. Hij slaagde erin om een halve minuut bij zijn voormalige medevluchters weg te rijden. In de achtergrond liet Fuglsang zich opmerken. De Deen maakte zich los van het peloton en begon aan een lange jacht richting de leiders.

Van der Poel maakt het af

Op de laatste beklimming van de dag zag Fabbro de achtervolgers angstvallig dichtbij komen. Guerreiro en Van der Poel hadden de leider in het zicht, waarna Van der Poel op tweehonderd meter met een ultieme demarrage de Italiaan voorbij snelde. De Nederlands kampioen kon de overwinning vieren en bezorgde zijn ploeg Alpecin-Fenix voor de tweede dag op rij de dagzege.