Van der Poel na fenomenale onemanshow op WK: “Ik reed de perfecte race”

Mathieu van der Poel boekte in het Zwitserse Dübendorf zijn derde wereldtitel veldrijden. De 25-jarige Nederlander dook als eerste het veld in en zou die positie niet meer verliezen. De concurrentie reed hij op minuten. “Dat ik hier win is heel speciaal, want dit was het enige doel deze winter”, zei hij in het flashinterview.

“Ik had dit seizoen niets anders om voor te rijden”, gaat hij verder. “Bovendien was het een van mijn beste dagen van het seizoen. Ik had wel verwacht dat het al heel snel zou breken, omdat het parcours er zo bij lag. Het was een van de zwaarste wedstrijden die ik ooit reed. Helemaal die bruggen op het laatst, ik was blij wanneer ik weer boven was. Door de zwaarte werd het ook een eerlijke race. Dat is mooi en moet ook op een WK. Toen het stopte met regenen, droogde de modder ietwat op. Dat maakt het nóg lastiger. Maar ik had meteen een gat en dat gaf me vleugels. Ik denk dat ik de perfecte race reed.”