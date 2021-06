Van der Poel meteen favoriet bij Tourdebuut: “Zal in allerbeste doen moeten zijn om te winnen”

Interview

Grote ronde-debutant Mathieu van der Poel is zaterdag meteen een van de topfavorieten voor ritwinst in de openingsetappe van de Ronde van Frankrijk. De 26-jarige Nederlander van Alpecin-Fenix verkende donderdag de finale. “Het is moeilijker dan het lijkt”, vertelt hij op de persconferentie aan onder meer WielerFlits.

Het is voor Van der Poel dus de eerste kennismaking met een grote ronde en dan meteen de grootste en meest hectische van allemaal: de Tour de France. “Tot nu toe merk ik nog niet echt verschil met andere wedstrijden. Ik vind het redelijk vergelijkbaar met de intensiteit zoals die ook voor de grote klassiekers is, zoals de Ronde van Vlaanderen. Ik vermoed dat de hectiek hetzelfde gaat zijn in de finales, al zullen nu ook de klassementsrenners komen wringen. Anderzijds zijn heel erg veel wedstrijden tegenwoordig heel erg hectisch.”

De Nederlander kijkt in ieder geval met gezonde spanning uit naar zijn entree in de Tour de France. “Er is veel te winnen in de eerste twee etappes. Veel renners zullen zich erop focussen. Er is natuurlijk ook een gele trui te verdienen, als je de eerste rit wint. Natuurlijk zal ik er alles aan doen om een etappe te winnen. Als dat de eerste of tweede rit is, zou dat meteen al heel erg mooi zijn. Maar het is mijn eerste Tour en ik ben hier ook om te ontdekken hoe het is om een grote ronde te rijden. Ik ga ervoor, maar het is niet makkelijk.”

Wat ook niet eenvoudig is, is het parcours van die eerste rit. Tussen Brest en Landerneau staan niet minder dan een kleine 2.700 hoogtemeters op het menu. Ter vergelijking: de Ronde van Vlaanderen van dit jaar had een kleine 2.200 hoogtemeters, maar was wel bijna zestig kilometer langer dan de openingsrit. “Na de PCR-test van donderdag zijn we de laatste dertig kilometer gaan verkennen. Mijn conclusie: het is een erg zware rit met een lastige finale. Veel moeilijker dan het lijkt. De laatste klim is nooit echt vlak en toch veel klimmen.”

“In het begin is het meteen steil en heb je stukken van meer dan 10% gemiddelde stijging”, gaat hij verder over de slotklim van zo’n drie kilometer lang. “Er zijn veel verschillende scenario’s die zich hier kunnen afspelen. Dat komt ook omdat verschillende type renners hier iets kunnen ondernemen. Dat gaat interessant zijn om naar te kijken. Ik voel in ieder geval niet meer druk dan normaal. Op een goede dag zou de eerste rit me erg goed moeten liggen. Ik moet echt in mijn allerbeste doen zijn om de zege te pakken op zo’n aankomst.”

Gevecht met Alaphilippe en Van Aert

De regio Bretagne staat bekend om de rol die de wind kan spelen. Het zou niet voor het eerst zijn dat klassementsrenners in dit gebied hun Waterloo vinden, nog voordat de bergen opdoemen. Ook voor de ritzege kan dat een gegeven zijn, maar Van der Poel is op zijn hoede. Sommige weerstations voorspellen regen tijdens de etappe van morgen. “Ik heb zelf ook gekeken, het lijkt toch best goed en droog weer te zijn zaterdag. In Bretagne is er altijd kans op wind. Maar de omstandigheden doen me niet zo veel, die zijn voor iedereen gelijk.”

In de openingsetappe komt het waarschijnlijk weer aan op een strijd tussen Van der Poel zelf, eeuwige rivaal Wout van Aert en wereldkampioen Julian Alaphilippe. “Zij behoren tot de grootste concurrenten, maar er zijn er daar meer van”, wijst MVDP aan. “Ik denk dus dat er veel scenario’s mogelijk zijn op deze aankomst. Renners waarmee ik ook zeker rekening houdt, zijn Michael Matthews, Sonny Colbrelli – die echt goed is op dit moment – en Peter Sagan. En zelfs een aantal echte klimmers, die er al vroeg aan kunnen beginnen.”

Dat laatste is ook een van Van der Poels handelsmerken. Dat doet hij vaak op intuïtie. Maar die zal de renner van Alpecin-Fenix proberen in te dammen zaterdag. “Als het parcours het toelaat, zal ik zeker op mijn manier willen rijden. Zo koers ik het liefst. Maar zaterdag is dat lastig. De aanloop naar de laatste klim is erg snel, over brede, dalende wegen. Dan is het bijna onmogelijk om een peloton voor te blijven. Vroeg aanvallen lijkt me geen optie. Maar later deze week liggen ritten die klassiekerprofielen hebben. Dan kan ik beginnen koersen op vijftig kilometer voor het einde. Dat zou ook leuk zijn voor de toeschouwers, denk ik.”

Alaphilippe verwacht hij zaterdag dus op de afspraak, maar er gaan stemmen op dat de Fransman ook kansmaakt op de eindzege in de Tour de France. Op onze vraag laat Van der Poel weten het daarmee eens te zijn. “Hij gaat zeker meedoen. Ik ken Julian best wel goed. Hij is tot alles in staat, denk ik. Twee jaar geleden liet hij al zien dat hij dat kan. Hij reed toen erg lang in het geel en werd uiteindelijk vijfde. Het parcours van dit jaar ligt hem erg goed. Ik weet niet of hij klassementsambities heeft, maar in de Ronde van Zwitserland liet hij zien dat hij daar bij de beste klimmers behoorde. Het ligt binnen zijn mogelijkheden.”

Hommage aan opa Poulidor

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door MVDP (@mathieuvanderpoel)

De Tour begon voor Van der Poel donderdag tijdens de ploegenpresentatie met een eerbetoon aan zijn opa, wijlen Raymond Poulidor. De nog altijd immens populaire Franse oud-renner stond tijdens zijn lange loopbaan liefst acht keer op het eindpodium in Parijs. In tijden waarin eerst Jacques Anquetil en later Eddy Merckx de scepter zwaaiden, reed PouPou echter nooit in het geel. Poulidor overleed op 13 november 2019, maar Alpecin-Fenix herdacht hem donderdag met een speciaal ontworpen shirt, eenmalig gedragen.

Kleinzoon Mathieu poseerde in dezelfde positie als hoe zijn opa op een oude foto stond, in de kleuren paars en goudgeel. De reacties na de publiciteitsstunt waren overweldigend. “De teampresentatie was erg mooi”, glimlacht hij. “Het was zelfs een beetje emotioneel, net voordat we de bus uitgingen. Ik vind het een heel mooie manier om een eer te bewijzen aan mijn opa. Ik denk dat het ook erg succesvol was. Het shirt vind ik prachtig en ik heb genoten van het maken van de foto’s en video’s. Ik ben heel blij dat we dit voor hem konden doen.”

“Iedereen was ook heel positief, het was een leuk gebaar”, gaat de Nederlander verder. Alpecin-Fenix zal tijdens de Tour de France overigens in het normale, donkerblauwe tenue rondrijden. Opa Poulidor droeg dus nooit het geel – vader Adrie deed dat na veel consternatie wel eens. Extra motivatie bezorgt het Van der Poel niet. “Natuurlijk is het iets speciaals, maar ik had het mooier gevonden als papi er nog was geweest. Het zou tof zijn om ooit eens het geel te dragen. Lukt het niet dit jaar, dan mogelijk wel in een van de volgende.”

Olympische Spelen

Van der Poel geeft toe dat een ritzege in het openingsweekend de druk meteen van zijn schouders zou halen. Daarnaast rijdt hij ook rond met de olympische mountainbikewedstrijd in zijn gedachten. De verwachting is dat hij ergens tijdens de Tour zal uitstappen om zich goed te kunnen voorbereiden in Tokio. “Mocht het zo zijn dat ik snel een rit kan winnen, dan maakt dat de beslissing om de Tour te verlaten niet eenvoudiger. Ik heb nu in ieder geval niet de intentie om dan op een eerder moment af te zwaaien. Ik wil kijken hoe ver ik kom.”

“Dat gaan we dag per dag bekijken”, voegt hij eraan toe. Een logische stap zou zijn om tussen de eerste en tweede rustdag uit te stappen, ten laatste op die tweede rustdag. Een duidelijk plan ligt er op dit moment echter nog niet. Dat is althans wat de Nederlander laat uitschijnen naar de buitenwereld. “Ik weet nog niet hoeveel ritten ik ga meerijden. Het hangt er echt vanaf hoe ik me voel en wat mijn conditie doet. Het ligt er ook aan hoe de koerssituatie dan is. Anderzijds zou het ook gaaf zijn om mijn eerste Tour uit te rijden.”

Want dat hij naar zijn eerste deelname aan de Ronde van Frankrijk uitkijkt, mag geen verrassing heten. “Iedereen focust zich nu op die eerste twee dagen, maar het lijkt erop dat mensen vergeten dat het ook mijn eerste Tour is. Ik kijk ernaar uit om deze wedstrijd te ontdekken. Niet alleen de eerste twee dagen. Er liggen veel kansen voor mij, het parcours ziet er dit jaar heel erg goed uit. Ik ben ook benieuwd hoe het is om over de bergen te geraken, om de unieke atmosfeer van de Tour de France te proeven. Als kind kijk je naar deze koers en wil je er op een dag bij zijn. Dat is nu. Het is echt gaaf om hier te zijn.”