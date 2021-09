Van der Poel, Merlier en Vermeersch voor Alpecin-Fenix in Primus Classic

Alpecin-Fenix heeft de selectie voor de Primus Classic geopenbaard. Kopman Mathieu van der Poel gaat er zaterdag zijn tweede wedstrijd rijden sinds zijn lange absentie vanwege een rugblessure. Zijn eerste koers, de Antwerp Port Epic, wist Van der Poel te winnen. Ook Tim Merlier gaat van start in de Primus Classic.

Naast Van der Poel en Merlier gaat ook Gianni Vermeersch, woensdag nog vijfde in de Grand Prix de Wallonie, van start in de koers die ook wel de GP Impanis-Van Petegem heet. Het zevental wordt gecompleteerd door Floris De Tier, Laurens De Vreese, Guillaume Van Keirsbulck en oud-Belgisch kampioen Dries De Bondt.

De Primus Classic (UCI 1.Pro) voert de renners van Brakel naar Haacht. Onderweg worden onder meer de WK-hellingen van de Moskesstraat en de Smeysberg aangedaan. Een goede test dus voor het aankomende wereldkampioenschap.

Aanvankelijk zou Merlier vrijdag starten in het Kampioenschap van Vlaanderen, maar hij is toch nog toegevoegd aan de startlijst van de Primus Classic. Alpecin-Fenix rekent in Koolskamp Koers nu op Jasper Philipsen.

Selectie Alpecin-Fenix voor de Primus Classic 2021 (18 september)

Dries De Bondt

Floris De Tier

Laurens De Vreese

Tim Merlier

Mathieu van der Poel

Guillaume Van Keirsbulck

Gianni Vermeersch