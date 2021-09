Voorbeschouwing: Primus Classic 2021

Zaterdag 18 september, ruim een week voor het wereldkampioenschap wielrennen in Vlaanderen, staat de Primus Classic op het programma. De Belgische ProSeries-koers kan dit jaar rekenen op een mooi deelnemersveld, met onder meer Mathieu van der Poel en wereldkampioen Julian Alaphilippe. Met achttien klimmetjes belooft het een aantrekkelijke koers te worden. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Primus Classic zoals we die kennen in zijn huidige vorm, staat pas sinds 2011 op de kalender. Maar eigenlijk gaat de geschiedenis van deze eendagskoers nog iets verder terug. Aanvankelijk was deze race louter bedoeld als eerbetoon aan ex-renner Raymond Impanis, die in de jaren vijftig van de twintigste eeuw onder andere Gent-Wevelgem, de Waalse Pijl, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op zijn palmares mocht bijschrijven. De naam GP Raymond Impanis was dan ook een logisch gevolg. De koers speelde zich vooral af in zijn geboorteregio Kampenhout.

Willem Peeters kroonde zich in 1982 tot de allereerste winnaar van de GP Impanis. Later zouden daar met Jelle Nijdam, Allan Peiper, Eric Vanderaerden en Phil Anderson nog leuke namen bijkomen. Maar echt van de grond kwam deze wedstrijd nooit, waardoor ze vanaf 1994 alweer van de kalender werd geschrapt voor een periode van bijna twintig jaar.

Vanaf 2011 kwam deze wedstrijd echter weer op de kalender. Om de koers nieuw leven in te blazen, werd het eerbetoon van Impanis gekoppeld aan dat van een ander icoon: Peter Van Petegem. Die kennen we dan weer van zijn dubbele zege in de Ronde van Vlaanderen in 1999 en 2003, en in dat laatste jaar ook Parijs-Roubaix. Daarnaast is Van Petegem met drie overwinningen recordhouder in Omloop Het Nieuwsblad. Zeker geen onwaardige naam om naast Impanis te zetten. De GP Impanis-Van Petegem was geboren.

In 2011 betrof het nog een 1.2-koers, met Sander Cordeel als winnaar. Pas toen de wedstrijd in 2012 een profstatuut kreeg, kwamen de grote namen opdraven. André Greipel, Sep Vanmarcke en Greg Van Avermaet waren meteen klinkende namen op de erelijst. Dat deed de ambities stijgen en bracht in 2015 een opwaardering én een nieuwe naamsverandering teweeg. Voortaan ging deze wedstrijd door het leven als de Primus Classic, onder een 1.HC-statuut. En voor velen is het tegenwoordig een ultieme voorbereiding op het WK.

Laatste tien winnaars Primus Classic

2020: Niet verreden

2019: Edward Theuns

2018: Taco van der Hoorn

2017: Matteo Trentin

2016: Fernando Gaviria

2015: Sean De Bie

2014: Greg Van Avermaet

2013: Sep Vanmarcke

2012: André Greipel

2011: Sander Cordeel

Vorige editie

In 2020 werd er geen Primus Classic Impanis-Van Petegem verreden. Het was de zoveelste najaarskoers die sneuvelde als gevolg van de coronapandemie. De wedstrijd stond gepland op 19 september. Dat was ook de dag van de voorlaatste etappe in de Tour de France, die vanwege diezelfde pandemie naar het najaar verschoven werd. Door het samenvallen van beide koersen zou dat betekenen dat de Primus Classic weinig tot geen tv-uitzending zou krijgen. Zo konden de overeenkomsten met de sponsoren niet meer gegarandeerd worden.

Het zou de tiende editie van de Primus Classic zijn. Edward Theuns is met zijn zege in 2019 dus nog steeds de laatste winnaar. De renner van Trek-Segafredo hield nipt het sprintende peloton af, nadat vlak daarvoor zijn ploegmaat Jasper Stuyven de treintjes van de sprinters wist te ontregelen. Theuns probeerde het ook op de verrassing, en met succes. Pascal Ackermann en Jasper De Buyst werden tweede en derde. Dylan Groenewegen was op de vierde plaats de eerste Nederlander in de uitslag.

Uitslag Primus Classic 2019

1. Edward Theuns (Trek-Segafredo)

2. Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe)

3. Jasper De Buyst (Lotto Soudal)

4. Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma)

5. Timothy Dupont (Wanty-Gobert)

Parcours

De renners vertrekken vanuit Het Marktplein van Brakel. Dit is geen toevallig gekozen startplaats. De naamdrager van de koers, Peter Van Petegem, is namelijk afkomstig uit de Oost-Vlaamse gemeente. Vlak na vertrek trekken de renners richting de eerste helling: Ten Bosse. Dit is zeker niet de enige helling van de dag, want in totaal moeten de renners 18 klimmetjes bedwingen.

Op ongeveer 130 kilometer van de finish ligt het zwaartepunt van deze koers. In de daaropvolgende 22 kilometer gaat het peloton namelijk over zes klimmetjes. De eerste van de zes klimmetjes is WK-helling de Moskesstraat (500 meter aan 7,2%) en vervolgens wordt de Holstheide (800 meter aan 5,9%) aangedaan. Het derde klimmetje in de reeks is de lastige Smeysberg (600 meter aan 7,9%), nog een klim uit het WK-parcours van 26 september.

Nog voordat de renners voor de tweede keer aan de Moskesstraat beginnen, wordt de Florivalstraat (1 km aan 4,1%) bedwongen. De laatste helling van de zes is, opnieuw, de Holstheide (1 km aan 11,5%). Vanaf de top is het nog 44 kilometer tot de finish in Haacht.

Op een kleine twintig kilometer van de streep vormt de Hulstbergstraat traditioneel het laatste lastige obstakel van de dag, waarna in licht dalende lijn richting Haacht wordt gereden. De laatste vijf kilometer worden gekenmerkt door enkele bochten. Zeven toch wel haakse bochten, met op 800 meter de laatste afslag. Vanaf daar is het een rechte lijn richting de finish. Ideaal voor een koninklijke massasprint. Of wordt het een strijd met een kleine groep?

Start: 12.45 uur

Finish: tussen 17.18 en 17.51 uur

Favorieten

Een week voor het WK in Leuven kan de Primus Classic uitkijken naar een aantal grote namen. De tien WorldTour-teams aan de start nemen de nodige toppers mee naar Brakel. Ook verschijnen er vijf ProTeams en vijf Continentale formaties aan de start.

De Primus Classic kan in ieder geval de meest besproken renner van de zomer aan de start verwachten. Al wekenlang houdt de rug van Mathieu van der Poel de gemoederen bezig. Ondanks een hernia keerde Van der Poel afgelopen zondag terug na zijn val in de olympische mountainbike wedstrijd en wist hij gelijk de Antwerp Port Epic te winnen. De renner van Alpecin-Fenix liet achteraf weten geen hinder aan zijn rug te hebben ondervonden. Van der Poel kan met deze koers zijn favorietenstatus voor het WK kracht bijzetten. De Nederlander heeft de luxe om zowel op zijn sprint als zijn ontsnapping te kunnen wedden. Van der Poel heeft tal van klimmetjes om zijn ontsnapping op touw te zetten, en wederom een solo uit zijn mouw te schudden.

Naast Van der Poel staat er nog iemand uit ‘de grote drie’ aan de start. Ook Julian Alaphilippe gaat zich nog een laatste keer testen voor het WK. De Fransman reed de ereplaatsen aaneen in de Tour of Britain, maar een zege bleef uit. Op het parcours van de Primus Classic liggen voor Alaphilippe genoeg momenten om het verschil te maken. Trek-Segafredo heeft met Jasper Stuyven ook een favoriet in de gelederen. Wanneer de koers hard wordt gemaakt, wordt de klassiekerrenner in staat geacht om met de besten mee te kunnen. De Belg beschikt daarnaast ook over een krachtig eindschot, wat hem nog wel eens de overwinning zou kunnen opleveren.

Ook Tiesj Benoot wil vol vertrouwen aan de start staan in Leuven. De Belg moet topfavoriet Wout Van Aert volgende week aan de wereldtitel helpen. Benoot zal dus gretig aan het vertrek verschijnen in de Primus Classic. Het parcours zou Benoot moeten liggen, echter wacht de renner van Team DSM nog altijd op zijn eerste overwinning van het jaar.

Mocht de koers uiteindelijk toch uitdraaien op een sprint, staan hier ook de nodige grote namen aan het vertrek. Edward Theuns wist de laatste editie van de Primus Classic op zijn naam te schrijven en hoopt ook zaterdag weer op afspraak te zijn. De renner van Trek-Segafredo moet het kopmanschap echter wel delen met Stuyven, wat zijn kansen op winst in de weg kan zitten. Met Giacomo Nizzolo staat een volgende kanshebber aan de start. De Italiaanse sprinter van Qhubeka NextHash, die afgelopen weeken afstand deed van zijn Europese trui, reed een sterke Ronde van Denemarken en was ook in Groot-Brittannië dicht bij de overwinning.

Ook Deceuninck-Quick-Step vaardigt met Davide Ballerini een sprinter af. De winnaar van de Omloop het Nieuwsblad zal naar alle waarschijnlijkheid eerst naar de kansen van ploeggenoot Alaphilippe moeten kijken. Maar mocht het een sprint worden, zal zijn kaart getrokken worden. BORA-hansgrohe probeert hoge ogen te gooien met Jordi Meeus. De talentvolle Belg maakte, met onder meer een tweede en vierde plek, een goede indruk in de Vuelta a España.

Elia Viviani loopt na dit seizoen uit zijn contract en zal dus gebrand zijn op een goed resultaat. De Italiaan van Cofidis zit in de winning mood aangezien hij zijn laatste koers, de GP de Fourmies wist te winnen. Een overwinning in de Primus Classic geeft hem goede papieren op een nieuw contract in het peloton.

Verder is het uitkijken naar Taco van der Hoorn die hier in 2018 wist te winnen. De Nederlander beleeft een geweldig seizoen met ritwinst in de Ronde van Italië en Benelux Tour. Mikkel Honoré, Zdeněk Štybar en Sep Vanmarcke mogen we ook niet uitvlakken op dit parcours. Alleen hebben Honoré en Štybar met Alaphilippe en Ballerini twee gevaarlijke ploeggenoten met zich mee en worstelt Vanmarcke met zijn vorm. Hij is mede daarom ook niet geselecteerd voor het WK in eigen land.

Stefan Bissegger heeft eerder aangeven een klassiekerrenner te willen worden, alleen is dat er tot op heden nog niet uitgekomen. Een goed resultaat in de Primus Classic is een ideaal opstapje voor de Zwitser.

Noot: De deelnemerslijst is op het moment van publiceren nog niet volledig bekend. Dit betekent dat er later nog wijzigingen kunnen worden doorgevoerd.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mathieu van der Poel

*** Julian Alaphilippe, Jasper Stuyven,

** Giacomo Nizzolo, Davide Ballerini, Elia Viviani

* Jordi Meeus, Tiesj Benoot, Edward Theuns, Taco van der Hoorn

Weer en TV

De renners kunnen zich opmaken voor een heerlijke koersdag. De temperatuur ligt rond de 22 graden Celsius en de kans op neerslag is nul. Ook van wind is amper sprake.

Zowel Sporza als Eurosport 2 zendt de Primus Classic live uit. De uitzending van Sporza begint om 15.30 uur. Eurosport 2 en de Eurosport Player zenden uit vanaf 16.00 uur.