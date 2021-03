Van der Poel hoopt op herkansing: “Ik was vooral slecht gezind op mezelf”

Mathieu van der Poel baalde gisteren van zijn sprint in Chiusdino en hoopt vandaag dan ook sportieve revanche te nemen in Gualdo Tadino, de finishplaats van de derde etappe van Tirreno-Adriatico. “Ik hoop vandaag op een herkansing”, zo liet hij deze ochtend weten aan Het Nieuwsblad.

Van der Poel kwam nog eens terug op zijn sprint van gisteren. “Ik was vooral slecht gezind op mezelf. Mijn positionering leek echt nergens op. Ik reed de snelste sprint, maar daar ben je niks mee als je in een slechte positie begint. Het was gewoon dom van mezelf”, aldus Van der Poel, die niet meer in staat was om wereldkampioen Julian Alaphilippe te remonteren.

“Ik zag al snel dat ik te laat ging komen”

“Ik had niet verwacht dat we zo snel aan de finish zouden zijn, we reden sneller bergop dan ik dacht”, legt Van der Poel uit. “Ik zag al snel dat ik te laat ging komen. Alaphilippe deed het perfect. Zo’n kans mag ik niet laten liggen. Positioneren is ook onderdeel van een spurt, hé. Ik was niet echt ontevreden van mijn sprint. Ik duwde twintig seconden lang 1200 watt. Dat is niet slecht na zo’n lastige etappe.”

Vandaag mogen we Van der Poel weer van voren verwachten, aangezien de finish in Gualdo Tadino ook behoorlijk bergop loopt. “Het ziet er inderdaad uit als weer een lastige aankomst waarop ik goed uit de voeten zou moeten kunnen. Ik hoop op een herkansing. Ik denk dat we met een groepje naar de finish zullen gaan.”

“Het verbaasde me gisteren dat we nog met zo’n omvangrijke groep naar de finish gingen want qua wattages was het een straffe etappe. Dan zie je pas hoe hoog het niveau hier ligt.”