Mathieu van der Poel baalt na tweede plek: “Dit is een gemiste kans”

Mathieu van der Poel klopte van frustratie op zijn stuur, vlak na het overschrijden van de finish in Chiusdino. De Nederlandse kampioen kwam in de donderdagetappe van Tirreno-Adriatico als tweede over de streep, achter Julian Alaphilippe, nadat hij van te ver moest komen in de sprint.

Van der Poel was na afloop te ontgoocheld om uitgebreid stil te staan bij zijn sprint. “Het was een lastige rit, maar ik ging goed de bergjes over. Op het einde was ik niet goed gepositioneerd. Dit is een gemiste kans”, was zijn korte reactie een paar uur na de wedstrijd. Sportief manager Christoph Roodhooft snapt de teleurstelling van zijn poulain.

“Op dit niveau smijten ze niet met de zeges”

“Dat is maar normaal. Als je goed bent en je gooit het dan zo weg, dan is dat ook wat belachelijk”, is Roodhooft duidelijk in gesprek met Het Nieuwsblad. “Op dit niveau smijten ze niet met de zeges. Naar niemand. Ook niet naar Mathieu van der Poel. Hij zat te ver naar achter in de bochten net voor de laatste rechte lijn.”

Aan Van der Poel om vandaag de frustraties uit zijn lijf te fietsen, want de etappe naar Gualdo Tadino lijkt helemaal op zijn lijf geschreven. “Misschien ligt hem dat inderdaad iets beter. Maar het is niet omdat een rit je iets beter ligt, dat je automatisch zal winnen”, aldus Roodhooft.

“Iedereen wist vooraf dat deze twee etappes iets voor Van Aert, Alaphilippe en Van der Poel was. Wel, donderdag was de timing en positionering van Alpahilippe duidelijk beter.”