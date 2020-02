Van der Poel en Alvarado toppen UCI-veldritranking 2019-2020 dinsdag 25 februari 2020 om 12:10

Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado mogen zich de beste crossers van de afgelopen veldritwinter noemen. De twee wereldkampioenen van Alpecin-Fenix verzamelden tijdens het seizoen 2019-2020 de meeste punten voor respectievelijk de mannen- en de vrouwenranking van de UCI.

In Waregem wordt woensdag 26 februari nog de CX Masters georganiseerd, maar dit is geen UCI-cross. Vandaar dat de UCI-veldritranking van 25 februari de laatste is van het seizoen 2019-2020. Van der Poel verzamelde in totaal bijna honderd punten meer dan Toon Aerts, de voorsprong van Alvarado bedraagt zo’n zestig punten op Annemarie Worst.

De UCI-ranking is van belang voor deelname aan de wereldbeker veldrijden volgend seizoen. In de nieuwe regels van de internationale wielerunie wordt het aantal renners per land beperkt tot maximaal twaalf. Alleen de beste acht renners uit de ranking zullen gegarandeerd mogen starten. Wie de vier andere startplekken krijgen bepaalt de bondscoach.

UCI-ranking veldrijden elite mannen 25-02-2020

1. Mathieu van der Poel – 2320 punten

2. Toon Aerts – 2224

3. Eli Iserbyt – 2103

4. Laurens Sweeck – 1820

5. Michael Vanthourenhout – 1614

6. Quinten Hermans – 1508

7. Lars van der Haar – 1455

8. Corné van Kessel – 1327

9. Tom Pidcock – 1303

10. Felipe Orts – 1131

11. Tim Merlier – 1101

12. Gianni Vermeersch – 936

14. Ryan Kamp – 811

16. Thijs Aerts – 761

17. Joris Nieuwenhuis – 758

19. Diether Sweeck – 742

21. Jim Aernouts – 725

24. Vincent Baestaens – 701

25. Tom Meeusen – 693

27. Jens Adams – 688

29. David van der Poel – 664

31. Dieter Vanthourenhout – 592

34. Wout van Aert – 535

36. Daan Soete – 516

38. Nicolas Cleppe – 492

39. Stan Godrie – 479

40. Niels Vandeputte – 457

41. Braam Merlier – 448

43. Wietse Bosmans – 432

44. Lander Loockx – 428

49. Maik van der Heijden – 352

UCI-Ranking veldrijden elite vrouwen 25-02-2020

1. Ceylin del Carmen Alvarado – 2318 punten

2. Annemarie Worst – 2255

3. Maghalie Rochette – 1482

4. Lucinda Brand – 1480

5. Yara Kastelijn – 1468

6. Sanne Cant – 1291

7. Katie Compton – 1248

8. Katerina Nash – 1158

9. Inge van der Heijden – 1099

10. Clara Honsinger – 1073

15. Ellen Van Loy – 962

17. Manon Bakker – 915

18. Laura Verdonschot – 901

22. Shirin van Anrooij – 801

25. Joyce Vanderbeken – 683

26. Geerte Hoeke – 674

32. Alicia Franck – 550

33. Loes Sels – 526

39. Maud Kaptheijns – 477

40. Aniek van Alphen – 473

31. Puck Pieterse – 418

51. Marianne Vos – 335

56. Denise Betsema – 307

