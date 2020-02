UCI gooit regels om: slechts acht Belgen zeker van selectie in WB veldrijden Door Nico Dick & Maxim Horssels, donderdag 6 februari 2020 om 17:39

In het kader van de hervorming van de Wereldbeker Veldrijden kondigde de UCI eerder al aan dat er na een nieuwe kalender ook een nieuwe regelgeving zou komen. Dat is ondertussen gebeurd en dat heeft vooral gevolgen voor de Belgen. Zo blijkt uit documenten die WielerFlits kon inkijken.

Een aantal van de nieuwe reglementen die de UCI invoert, is nadrukkelijk in het nadeel van de Belgische mannen. De voorbije jaren hadden namelijk alle renners in de top-50 van de UCI-ranking automatisch startrecht in de Wereldbeker. In Hoogerheide bijvoorbeeld resulteerde dat in niet minder dan twintig Belgische elite heren aan de start.

Acht plus vier

In de nieuwe regels wordt dat aantal beperkt tot maximaal twaalf: alleen de beste acht renners van de UCI-ranking zullen gegarandeerd mogen starten. Daarnaast mag de bondscoach nog vier renners vrij aanduiden. De eerste acht moeten uiteraard in de top vijftig staan, voor de vier anderen hoeft dat zelfs niet.

Concreet: vandaag zijn alleen Toon Aerts, Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Quinten Hermans, Tim Merlier, Gianni Vermeersch en Tom Meeusen honderd procent zeker van startrecht. Bij die vier andere kan huidig bondscoach Sven Vanthourenhout dan bijvoorbeeld Wout van Aert (weggezakt op de UCI-ranglijst) selecteren.

Plaats voor Van Avermaet op rij vier

Of een opkomend talent dat moeilijk in de top vijftig geraakt, want dat wordt niet meer zo evident, nu er 14 in plaats van 9 Wereldbekermanches zijn. Het is immers nog steeds zo dat de meeste UCI-punten in de Wereldbeker te rapen zijn (200 voor de winnaar van een WB-manche tegenover 80 punten voor de winnaar van een klassieker als de Koppenbergcross).

Of aan… Greg Van Avermaet, mocht die zin hebben in deelname aan een wereldbekercross. Want ook daar heeft de UCI aan gedacht. De nieuwe regels maken het aantrekkelijker voor wereldtoppers uit het wegwielrennen en mountainbiken om een uitstapje naar het veldrijden te maken. Renners die in een van beide disciplines in de top-50 van de UCI-ranking staan, hoeven niet meer helemaal achteraan aan te schuiven. Voor hen is een plek op de vierde startrij gereserveerd (plek 25 t/m 34). Dat geldt overigens ook voor ander internationale toppers als Schurter, Alaphilippe of Sagan, mochten die een uitstapje wagen.

Verspilde investering

Jongens die op dit moment in België uit de boot kunnen vallen, zijn onder meer Jens Adams, Thijs Aerts, Diether Sweeck, Jim Aernouts, Vincent Baestaens, Daan Soete, Dieter Vanthourenhout, Nicolas Cleppe, Braam Merlier, Lander Loockx en Wietse Bosmans. Oké, misschien niet de wereldtoppers, maar wel stuk voor stuk profrenners. Een aantal onder hen trok het voorbije seizoen meermaals naar het buitenland om toch maar in die beoogde top vijftig te geraken. Een verspilde investering, blijkt nu.

Nog dit: de nieuwe reglementering heeft amper invloed op de Nederlandse selecties, aangezien slechts zeven Nederlandse eliterenners in de top-50 staan. Bondscoach De Knegt mag die nog steeds aanvullen met een achtste renner naar keuze. Er zijn overigens nog een aantal wijzigingen die we u niet willen onthouden. De krijgt u in de loop van morgen te zien in een uitleg-video.