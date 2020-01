Van der Poel: “Bij ons is geen feestje gevierd na de titel” maandag 13 januari 2020 om 16:39

Mathieu van der Poel bleef in de veldrit van Otegem rustig wachten op zijn kans om de concurrentie op achterstand te zetten. Bijna halverwege deed de wereldkampioen dat. Het betekende zijn vijfde zege op rij in Otegem. “Ik vind dit altijd een super leuke cross. Het begin is een speeltuin, heel glad en technisch”, reageert Van der Poel na afloop.

De cross in Otegem kwam langzaam op gang. Van der Poel besloot niet om vanaf de eerste minuut aan te zetten. “We reden afwachtend en alles bleef lang samen”, blikt de wereldkampioen en regerend Nederlands en Europees kampioen terug. “Het was wachten op het goede moment om door te trekken. Ik probeerde snel een groot verschil uit te bouwen en focuste mij toen om geen fouten meer te maken.”

Voor de jongste Van der Poel-telg was het daags na zijn NK-titel geen strijd tegen de kater, wat wel het geval was voor Belgisch kampioen Laurens Sweeck. “Bij ons is het iets minder gegaan dan in België”, lacht Van der Poel. “Ik ben blij met de titel, maar bij ons is geen feestje gevierd. We hebben wat gegeten met vrienden. Het was een gezellige en ontspannen avond. Ik heb niet speciaal iets gedaan en lag vroeger dan anders op bed.”

Wat de planning betreft: maandagavond vertrekt Van der Poel met zijn ploeg Alpecin-Fenix op trainingskamp naar Spanje. Hij mist daardoor de Wereldbeker van Nommay. Na terugkomst rijdt de wereldkampioen nog Zonnebeke en Hoogerheide, in aanloop naar het WK veldrijden.