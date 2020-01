Nederlandse selectie voor Wereldbeker Nommay: geen Van der Poel en Brand maandag 13 januari 2020 om 14:15

Bondscoach Gerben de Knegt heeft vandaag de nationale veldrit-selectie bekendgemaakt voor de Wereldbeker van Nommay. Daarin ontbreken de namen van enkele belangrijke renners, zoals Mathieu van der Poel en Lucinda Brand.

Van der Poel miste de wereldbekers van Iowa City, Waterloo en Bern, maar won er vervolgens vier op een rij: Tábor, Koksijde, Namen en Heusden-Zolder. Daarmee rukte hij inmiddels op tot plaats acht in het wereldbekerklassement. De eerste Wereldbeker van het nieuwe kalenderjaar, die van het Franse Nommay, moet hij aan zich voorbij laten gaan door een trainingsstage. In vergelijking met Heusden-Zolder is alleen Gosse van der Meer de nieuwe naam bij de elite-mannen.

Bij de vrouwen ontbreekt Lucinda Brand. De Telenet Baloise-renster, die gisteren haar nationale titel moest afstaan aan Ceylin del Carmen Alvarado, zegevierde in de wereldbekers van Namen en Heusden-Zolder, maar is net als Van der Poel op trainingsstage. Met Europees kampioene Yara Kastelijn en Marianne Vos, die gisteren tijdens het NK haar laatste veldrit van deze winter reed, zijn er nog enkele sterke rensters niet bij in Frankrijk.

De wereldbekerwedstrijd in Nommay is de achtste en voorlaatste van dit crossseizoen en wordt verreden op 19 januari.

Selectie elite-mannen

1. Lars van der Haar

2. Corné van Kessel

3. Joris Nieuwenhuis

4. David van der Poel

5. Stan Godrie

6. Sieben Wouters

7. Maik van der Heijden

8. Gosse van der Meer

Selectie elite-vrouwen

1. Ceylin del Carmen Alvarado

2. Annemarie Worst

3. Inge van der Heijden

4. Manon Bakker

5. Maud Kaptheijns

6. Geerte Hoeke

7. Aniek van Alphen

8. Sofie van Rooijen

9. Ilse Pluimers

Selectie U23-mannen

1. Ryan Kamp

2. Pim Ronhaar

3. Kyle Agterberg

4. Mees Hendrikx

5. Bart Artz

6. Luke Verburg

Selectie junior-mannen

1. Hugo Kars

2. Tibor del Grosso

3. Danny van Lierop

4. Lucas Janssen

5. Twan van der Drift

6. Bailey Groenendaal