Van der Haar start in Namen ondanks rugpijn: “Niet verstandig” zondag 22 december 2019 om 10:39

Lars van der Haar heeft al een week last van zijn rug, maar de 28-jarige crosser heeft toch besloten om vandaag deel te nemen aan de wereldbekercross van Namen. “Het is niet verstandig, maar het is ontzettend moeilijk om af te zeggen”, zo vertelt Van der Haar in gesprek met RTV Utrecht.

Van der Haar ging tijdens de moddercross van Ronse door zijn rug, maar wist die dag nog wel als zesde te finishen. De veldrijder uit Woudenberg bleek echter niet fit genoeg om 24 uur later de Druivencross van Overijse uit te rijden. “Het gaat niet zo heel goed met de rug”, aldus Van der Haar. “Ik heb deze week mijn trainingen aangepast en heb nu nog zo’n 25% last.”

“Ik acht mijn rug voldoende hersteld om vandaag van start te gaan, maar het is de vraag of mijn rug niet te veel zal reageren. Het is niet verstandig om te starten, maar het is heel moeilijk om af te zeggen. Deze wedstrijden zijn heel erg belangrijk. De sponsor verplicht me niet om te starten, maar ik vind Namen vooral een hele mooie wedstrijd”, zo vertelt de renner van Telenet-Baloise.

Van der Haar heeft ook genoeg te verdedigen in de Wereldbeker, aangezien hij vierde staat in het klassement. “Ik sta goed in alle klassementen en moet proberen om overal aan de start te staan. Ik hoop dat de rug het houdt, want dan kan ik strijden voor een podiumplaats.” De Nederlander werd in 2014 al eens tweede op de Citadel van Namen.

