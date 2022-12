Van der Haar nieuwe leider in Superprestige: “Diegem zal weer een pittige cross worden”

Het was weliswaar in de schaduw van Wout van Aert en Mathieu van der Poel, maar Lars van der Haar zal er niet om malen. De Nederlandse kampioen eindigde na een sterke inhaalrace als derde in de Superprestige van Heusden-Zolder en neemt zo de leiding over in het regelmatigheidsklassement.

Van der Haar profiteerde optimaal van een mindere dag van Laurens Sweeck, die slechts als achtste over de streep kwam. Van der Haar zelf werd keurig derde achter Van Aert en Van der Poel, al was het zeker geen vlekkeloze race voor de renner van Baloise Trek Lions. “Net toen ik mezelf naar voren wilde rijden, klapte mijn stuur naar beneden. Dat gebeurde op de laatste afdaling richting de finish”, schetst hij in het flashinterview.

Inhaalrace

“Het zorgde ervoor dat ik continu op kop moest gaan rijden, zodat ik in elk geval als eerste de post in kon rijden en als laatste weer kon aansluiten. Maar daarna valt die hele groep uit elkaar en moet ik alles weer bijhalen. Op een gegeven moment was ik alleen nog maar met Pidcock weg. De andere renners had ik er al afgereden. Ik besloot dan maar gewoon te blijven rijden en te zien wat het op de streep zou geven.”

Van der Haar had desondanks nog genoeg power in de benen om de wereldkampioen te vloeren voor de derde plek. Van der Haar zal morgen in Diegem weer aan de start verschijnen van een Superprestigecross, en dat als de nieuwe leider in het klassement. “Het zal weer een pittige cross worden. Ik ga gewoon weer voor een goede uitslag en dan zien we aan het einde wel wie er voor en achter me zitten.”