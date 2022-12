Laurens Sweeck verliest leiding in Superprestige: “Mijn rug blokkeerde”

Laurens Sweeck zal niet met veel plezier terugkijken op de Superprestige van Heusden-Zolder. De renner van Crelan-Fristads kwam slechts als achtste over de streep, raakt zo de leiding kwijt in het klassement en kreeg tijdens de cross ook nog eens af te rekenen met fysieke malheur.

Sweeck had – net als in de Wereldbeker van Gavere – last van zijn rug. “De laatste drie ronden blokkeerde mijn rug eigenlijk continu. Daar had ik maandag ook al best wel veel last van en ook nu verkrampte het weer. Bovendien ging de power uit de benen. Toen sloten er nog twee renners bij ons aan en moesten we sprinten. Maar er zat bij mij niet veel meer op.”

Sweeck begon nog wel goed aan de cross in Heusden-Zolder. “Het was een beetje jammer dat Mathieu en Wout bijna direct met zijn tweeën wegreden van de rest. Daarna werd er bij ons heel veel gekeken. Ik denk dat het bij mij uiteindelijk de vermoeidheid was van gisteren die me parten speelde. Lars (van der Haar, red.) doet nu een goede zet in het klassement. Het gaat nu achtervolgen worden.”

“Het is zeker nog niet gedaan, we geven niet zomaar op”

Van der Haar heeft nu, met nog drie manches te gaan, vijf punten (68 om 63) voorsprong op Sweeck in het klassement. Die laatste is echter nog niet van plan om de handdoek te gooien. “Ik ga proberen de leiding in de Superprestige weer te heroveren. Morgen (in Diegem, red.) is er direct weer een kans. Het zal wel moeilijk worden, want Lars is goed bezig. Voor het moment is het even schade beperken. Maar het is zeker nog niet gedaan. We geven niet zomaar op.”