Van der Haar blij met eindzege Superprestige, maar: “Baal dat ik vandaag niet win”

Lars van der Haar is de eindwinnaar gewonnen van de Superprestige. In de slotmanche in Middelkerke moest hij de zege aan Eli Iserbyt laten, maar hij verzekerde zich wel van de winst in het regelmatigheidsklassement. “Dat is waar het vandaag mee begon, dus dat is mooi”, zei Van der Haar in het flashinterview.

“Ik heb het eerste deel van de cross maar met één doel gereden: zover mogelijk wegrijden van zoveel mogelijk man om die top-zes zeker te stellen”, vertelde de Nederlands kampioen, die aan een zesde plaats al genoeg had gehad om de eindzege mee naar huis te nemen. “Daarna voelde ik dat ik misschien wel de beste in koers was, zeker in het zand. Maar Eli was toch nog wel heel goed vandaag. Als hij dan niet mee wil koersen, is het heel moeilijk om van hem af te komen.”

Van der Haar en Iserbyt begonnen samen aan de slotronde, maar daar maakte de Nederlander een schuiver. “Ik zette misschien net iets te vroeg kracht. Daardoor gleed mijn voorwiel weg. Dat was heel zuur, want ik wilde daar eigenlijk nog geen druk zetten. Ik wilde er gewoon als eerste doorheen om later druk te zetten. Nu kreeg Eli die kans. Ik zat zelf een beetje kapot.”

Lees meer: Iserbyt zegeviert in spannende slotmanche Superprestige, Van der Haar eindwinnaar

Van der Haar zei vervolgens dat hij zijn beste seizoen ooit rijdt. “Daar ben ik heel trots op. Ik baal heel erg dat ik vandaag niet heb kunnen winnen. De laatste rondes geloofde ik er echt wel in, maar misschien heb ik in de eerste rondes wat te veel kracht verspild. Maar ja, ik reed voor het klassement. Van tevoren zei ik al dat ik in de aanval zou gaan en ik heb er denk ik een mooie koers van gemaakt.”

Hoe wordt de eindwinst in de Superprestige gevierd? “Er komen eerst nog een paar koersen, daarna gaan we het vieren met de ploeg. Dan maken we er iets moois van.”