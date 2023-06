Van Avermaet ‘heel ontgoocheld’ na niet-selectie voor Tour: “Had op meer respect gehoopt”

AG2R Citroën maakte vandaag zijn selectie bekend voor de komende Tour de France. Een opvallende afwezige: Greg Van Avermaet. De Belg zal in zijn afscheidsjaar dus niet aan de start verschijnen van La Grande Boucle en baalt dan ook als een stekker. “Ik steek niet onder stoelen of banken dat dit een zure pil is om door te slikken”, citeert Het Nieuwsblad.

De 38-jarige Van Avermaet stond in zijn carrière al negen keer aan de start van de Ronde van Frankrijk, maar een tiende Tourdeelname zal er dus niet meer komen. “Ik vraag mij af waarom ik de voorbije weken zo hard getraind heb. Ik had echt gehoopt dat ze me zouden meepakken, al was het maar omdat het mijn laatste keer zou zijn, mijn tiende Tour ook. Bovendien was ik ook niet slecht aan het rijden, vond ik.”

Van Avermaet won in mei nog de Boucles de l’Aulne en reed in de Vierdaagse van Duinkerke naar enkele ereplaatsen, maar het bleek niet genoeg om een Tourselectie af te dwingen. De tweevoudig etappewinnaar in de Tour kreeg wel een uitleg van de ploegleiding. “Dat ze meer nood hadden aan klimmers. En dat ze meer hadden verwacht van mijn optreden in het Critérium du Dauphiné. Terwijl ik echt alles heb gedaan wat ze van mij gevraagd hadden.”

“Ik had niet verwacht dat mijn naam als eerste op papier zou staan, maar die drie laatste namen die ingevuld moesten worden, daar had ik gehoopt om bij te zijn. Vroeger was de Tourselectie een evidentie, sinds vorig jaar besef ik dat dit niet langer het geval is. Maar ik steek niet onder stoelen of banken dat dit een zure pil is om door te slikken. Ik had op meer respect gehoopt voor wat ik in de Tour heb gepresteerd. En, nogmaals, ik was na de klassiekers goed aan het rijden.”

“Dit komt wel heel hard aan”

Van Avermaet moet dit nieuws naar eigen zeggen ’toch even verwerken’. “De Tour was nog een groot doel en dat valt nu weg. Omgaan met ontgoochelingen hoort bij het leven van een topsporter, maar deze komt toch heel hard aan. Ik ben nog altijd te ambitieus om dit nieuws te krijgen. Ik ben niet het type om uit te bollen. Ik wil mijn carrière zo goed als mogelijk afsluiten en had daarom graag de Tour gereden. Maar met tegenslag moet je ook kunnen omgaan.”

