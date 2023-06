Tour 2023: O’Connor en Gall speerpunten AG2R Citroën, geen Van Avermaet

AG2R Citroën is de volgende ploeg die zijn achtkoppige selectie heeft gepresenteerd voor de Tour de France, die zaterdag van start gaat in Bilbao. Ben O’Connor en Felix Gall zijn twee in het oog springende namen. Met Oliver Naesen en Stan Dewulf heeft de ploeg ook twee Belgen opgenomen in de selectie.

Ben O’Connor lijkt de meest vooruitgeschoven pion binnen de formatie van AG2R Citroën. De 27-jarige klimmer uit Australië eindigde twee jaar geleden nog knap als vierde in het eindklassement van de Tour de France en gaat ook dit jaar weer voor een goed klassement. In aanloop naar de 110e editie van de Ronde van Frankrijk liet hij zien dat het met zijn vorm wel snor zit. O’Connor werd namelijk derde in het Critérium du Dauphiné.

AG2R Citroën heeft met Felix Gall nog een tweede (potentiële) klassementsrenner in de gelederen. De Oostenrijkse klimmer is al het hele seizoen goed op dreef, maar maakte pas echt indruk in de voorbije Ronde van Zwitserland. De 25-jarige Gall was misschien wel de beste klimmer in koers, won met verve de bergrit naar Leukerbad en maakte ook lange tijd aanspraak op de eindzege. In de slottijdrit kende hij echter een slechte dag, waardoor hij nog een flinke duikeling maakte in het klassement.

O’Connor en Gall zijn dus de speerpunten als de weg omhoog loopt, al maakt ook Aurélien Paret-Peintre deel uit van de selectie. De 27-jarige Fransman reed eerder dit seizoen al de Giro d’Italia en won daarin een etappe. Ook laatbloeier Clément Berthet, die zich mag opmaken voor zijn eerste grote ronde, staat te boek als een goede klimmer.

Geen tiende en laatste Tour voor Van Avermaet

De Franse formatie mikt niet alleen op de klimetappes: het heeft met Benoît Cosnefroy en Nans Peters nog twee troefkaarten in handen voor de heuvel- en overgangsetappes. Verder zien we ook dat Belgen Oliver Naesen en Stan Dewulf de definitieve selectie hebben gehaald. Greg Van Avermaet, die bezig is aan de laatste maanden van zijn profcarrière, is er dan weer niet bij.

