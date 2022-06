Greg Van Avermaet boos: “Met mijn hoofd was ik al in de Tour”

Interview

Greg Van Avermaet is zwaar ontgoocheld door het feit dat hij gepasseerd is voor de komende Tour de France door zijn ploeg AG2R Citroën. De 37-jarige Belg kreeg als uitleg dat hij te slecht klimt. “Ik denk dat de laatste twee ritten in het Critérium du Dauphiné mij genekt hebben, bovenop mijn slechte Tour van vorig jaar”, vertelt hij in een persmeeting waar WielerFlits bij was.

Had je deze zien aankomen, Greg?

“Voor mij was het verrassend. Ik had altijd gedacht dat ik er ging bij zijn. Het was een enorme ontgoocheling toen ik woensdag hoorde dat ik er niet bij was. Er was geen teken geweest dat ze mij niet gingen meepakken. Het is niet leuk als je te horen krijgt dat je niet bij de beste acht voor de Tour zit. Ik begrijp wel dat ik niet bij de eerste twee of drie namen sta dezer dagen, maar ik had er wel verwacht bij te zijn door mijn geschiedenis in de Tour. Zeker met die eerste week die eraan komt, is het spijtig er niet bij te zijn.”

Wat was de motivatie van de ploegleiding?

“Dat ik niet zo goed bergop rijd. Maar het is ook niet mijn taak om in de bergen de grote cols te overleven, denk ik. Vorig jaar was er een moment waar ik net binnen tijd geraak. Maar toen waren de omstandigheden totaal anders. In het verleden heb ik nochtans bewezen dat ik goed genoeg kan klimmen om de Ronde van Frankrijk uit te rijden. Ik zie daar het probleem niet. Maar de ploeg heeft daarover een andere mening. Ik begrijp dat alleen niet, want ik denk dat ik met dit parcours wél mijn stempel kon drukken.

Eerst en vooral voor Ben O’Connor. Het is geen geheim dat hij onze kopman is. Ik denk ook dat hij de capaciteiten heeft om een heel mooie eindklassering te behalen en zelfs misschien de revelatie van de komende Tour kan zijn. In de eerste tien dagen had ik hem heel goed kunnen bijstaan met de capaciteiten die ik heb. Dat ik er op de laatste col niet meer aan zou zitten, dat heb ik bijna nooit gekund. Het is gewoon moeilijk te accepteren als je tien jaar lang niet ter discussie hebt gestaan en nu niet bij de beste acht renners hoort.”

“Dat had ik namelijk wel verwacht. Het is een ontgoocheling. De twee laatste ritten in de Dauphiné hebben mij een beetje dood gedaan. Ik klom daar niet goed en zat er altijd in de laatste groep. Bij Vincent Lavenu (teammanager, red.) heeft dat een beetje het licht op rood gezet om toch iemand anders mee te nemen die beter klimt. Maar de Dauphiné is geen Tour, zeg ik altijd. In het verleden heb ik in de Dauphiné nooit goede bergritten gereden, maar drie weken later stond ik er wel in de Tour. Behoudens die van vorig jaar en ik denk dat die ook bij Vincent is blijven hangen.”

Welk programma wacht er nu, gezien ook de hernieuwde opkomst van corona?

“Dat is afwachten. Ik ben eerste reserve en gezien de nieuwe situatie, moet je jezelf altijd paraat houden tot aan de start komende vrijdag. Er bestaat dan altijd een kans dat ik alsnog ga. En verder heb ik nog niet naar een programma gekeken, omdat de ontgoocheling te groot is. Met mijn hoofd was ik al in de Tour. Ik had eigenlijk met niets anders rekening gehouden dan dat. Ik zal nog twee, drie dagen nodig hebben om de teleurstelling door te spoelen. Allez, daarna moet ik toch vooruit kijken om nog een ça va programma samen te stellen.

Je moet toch terug aanknopen met een goed gevoel en goede resultaten. Dat is op dit moment van mijn carrière misschien wel het belangrijkste, dat ik terug begin mee te doen voor overwinningen. Of ik tv ga kijken in juli? Dat gaat lastig zijn. Ik vind het moeilijk om naar koersen te kijken die ik – omwille van een val, of zoals nu – normaal had moeten rijden. Dat wringt altijd een beetje meer. Ik kijk in ieder geval niet uit naar die drie weken. Laten we hopen dat ik er volgend jaar weer bij ben, zodat ik het hoofdstuk-Tour op een mooie manier kan afsluiten.”