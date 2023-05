Van Avermaet en Naesen ondersteunen AG2R-kopman O’Connor in Dauphiné

Ben O’Connor is de vooruitgeschoven pion van AG2R Citroën in het Critérium du Dauphiné. De Australische klimmer werd vorig jaar nog derde in de Franse rittenkoers en hoopt dit jaar ook hoge ogen te gooien in het klassement. Greg Van Avermaet en Oliver Naesen ondersteunen hem daarbij.

“De laatste drie weken in de Sierra Nevada waren goed”, blikt O’Connor terug op zijn hoogtestage in Spanje. “Ik ben blij dat ik weer kan koersen en mezelf weer beter voel na een wat voorzichtige start van het seizoen. Maar ik weet ook dat dat allemaal niets betekent tot de Tour de France begint.”

De 27-jarige O’Connor krijgt in de Dauphiné naast Belgische steun ook hulp van Brabantse Pijl-winnaar Dorian Godon en klimmers Geoffrey Bouchard, Franck Bonnamour en Nans Peters. De Dauphiné gaat op zondag 4 juni van start.

