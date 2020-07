Van Avermaet biedt zich aan bij AG2R La Mondiale, waar Bardet en Latour vertrekken woensdag 22 juli 2020 om 13:14

AG2R La Mondiale moet op zoek naar opvolgers voor Romain Bardet en Pierre Latour. Volgens L’Equipe hebben beide renners (die deel uitmaken van de voorselectie voor de Tour) besloten om aan het einde van het seizoen te vertrekken bij de Franse WorldTour-formatie, die mogelijk de nieuwe werkgever van Greg Van Avermaet wordt.

De 29-jarige Bardet wordt al langere tijd in verband gebracht met Team Sunweb, waar hij de opvolger moet worden van de afgelopen winter vertrokken Tom Dumoulin. De ploeg zou hem in willen zetten als kopman voor de grote rondes. Volgens L’Equipe gaat bovendien naast Sam Oomen ook Wilco Kelderman de ploeg van Iwan Spekenbrink verlaten.

Latour (26)- die net als Bardet de Fin Joona Laukka als zaakwaarnemer heeft – zou verkassen naar Total-Direct Energie. Daar zou hij na een periode met blessures zijn vertrouwen terug willen vinden en zich richten op etappekoersen van een week. Bovendien verkiest hij een vrije rol in de Tour boven het onbetwiste kopmanschap.

Teambaas Vincent Lavenu houdt zich op de vlakte over het vertrek van zijn twee speerpunten. “Ik ben niet bang voor wat er zal gebeuren als die of die renner vertrekt. We hebben de toekomst van het team in handen. We blijven een project met veel ambitie en gaan door om van talentvolle renners grote renners te maken,” stelt hij. Lavenu geeft aan dat de ploeg zich blijft richten op etappekoersen. “Het doel is niet om leiders in de bergen te verliezen en ze niet te vervangen”, geeft hij aan.

Bardet kwam negen jaar geleden over van de opleidingsploeg Chambéry Cyclisme Formation. “Al durf ik niet te beweren dat wij Romain hebben ‘gemaakt'”, aldus Lavenu. “Dat heeft hij zelf gedaan, samen met zijn familie en zijn omgeving. Maar we zijn er trots op dat we hem hebben begeleid.”

Van Avermaet

Lavenu verlengde onlangs het contract van het 24-jarige talent Benoît Cosnefroy. In hem wordt een renner gezien voor de Ardennenklassiekers en korte etappekoersen. Ook Oliver Naesen verlengde onlangs zijn contract. Volgens de Franse sportkrant heeft zijn trainingspartner Greg Van Avermaet – die in onzekerheid verkeert na het stoppen van hoofdsponsor CCC – zijn diensten aangeboden bij de Franse formatie.