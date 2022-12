Van Alphen na nieuwe zege: “Hoop dat dit laat zien dat ik een WK-plek waard ben”

Vorig weekend won Aniek van Alphen de Superprestige Boom, deze zaterdag was ze de beste in de Exact Cross Essen. De Nederlandse geeft dus nadrukkelijk haar visitekaartje af. “Ik hoop dat ik hiermee heb kunnen laten zien dat ik een WK-ticket waard ben”, zei ze na afloop van de cross in Essen tijdens het flashinterview. In WielerFlits sprak ze onlangs al dezelfde hoop uit.

“Nederland heeft natuurlijk heel veel goede renners, dus ik moet zien dat ik dit vol kan houden. Dan komt het wel goed denk ik”, aldus Van Alphen, die ‘superblij’ is met haar zege. “Mentaal is dat superfijn. Het gaat het hele seizoen al supergoed. Dat ik twee keer kan winnen, in mooie crossen in België, geeft extra moraal.”

Van Alphen kwam in Essen solo over de streep. In de derde van zeven rondes was ze weggereden uit een select gezelschap. “In het begin ging het niet vanzelf eerlijk gezegd. We waren met best wel een groepje, dan gaat het om goed positioneren. Ik had toch wel het idee dat ze bij mij in het wiel wilden, degenen die achter me zaten dan, want Alicia reed op kop. In het gewring is er iemand gevallen, denk ik. Ik heb het zelf niet gezien.”

Middenin het groepje kwam inderdaad iemand ten val: Leonie Bentveld. Een paar rensters werden daardoor opgehouden, maar Van Alphen zat ervoor. “Toen ik op kop kwam, had ik gelijk al een gaatje. Dat was wel in mijn voordeel natuurlijk. Toen was het nog wel vijf rondes, dus dan moet je het nog wel vast zien te houden.” De winnares vertelt dat de balken, waar ze als een van de weinige rensters overheen sprong, in haar voordeel waren. “Daar kon ik het verschil uitbreiden. Qua bochtentechniek zit het bij mij ook wel goed, dus wat dat betreft, wist ik wel dat ik moest proberen om het vast te houden of het uit te breiden. Dat is me gelukkig gelukt.”