Niels Bastiaens • zaterdag 30 december 2023 om 17:48

Pim Ronhaar: “Akkefietje met Wout van Aert was niet doelbewust”

Video Eén van de momenten van de Wereldbekercross in Hulst was zaterdag het schouder-aan-schouderincident tussen Pim Ronhaar en Wout van Aert, waarbij laatstgenoemde ten val kwam en zelfs voor het eerst dit seizoen naast het podium viel. “In mijn plaats zou hij dat ook hebben gedaan”, reageert Ronhaar voor onze camera.

“Ik zat in het wiel van Mathieu, op een punt van het parcours met veel haakse draaibochten. Wout kwam wringen en ik zat voor hem. Ik had de binnenbocht, hij de buitenbocht en er is daar maar één spoor”, doet Ronhaar zijn verhaal. “Blijkbaar druk ik hem daar dan de hekken in.”

“Ik heb hem net nog even gesproken na de finish en hij was niet heel blij. Dat snap ik natuurlijk, maar ik denk dat hij hetzelfde had gedaan bij mij. Ik zal hem in Baal nog een keer aanspreken om sorry te zeggen. Maar het was zeker niet mijn bedoeling om hem daar weg te drukken. Ik behield gewoon mijn plaats en dat zou hij ook gedaan hebben.”

🚵🇳🇱 | Ook Van Aert valt en heeft daarna materiaalpech! De Belg wil inhalen en gaat op zijn snuffert. Van de grote drie is alleen Van der Poel nog over aan de kop van de cross #CycloCross #Hulst 📺Veldrijden kijk je live op discovery+ pic.twitter.com/mnuLUUUISM — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) December 30, 2023

Vierde plaats

In de uitslag viel Ronhaar net buiten het podium, maar zowel team-manager Sven Nys als hijzelf reageerde achteraf zeer positief. “Ik ben zelf heel tevreden. Ik had van tevoren niet verwacht dat ik op zo’n rondje mee zou doen voor plek twee. Mathieu, daar is niets aan te doen. Maar vond niet dat we ver weggereden werden. We bleven heel de tijd hangen op 35 seconden.”

Al moest hij dan wel een battle uitvechten voor de ereplaatsen met ploegmaats Joris Nieuwenhuis en Lars van der Haar. “We hebben alle drie ons werk gedaan. In de laatste ronde wilde ik nog een aanval plaatsen. Dat ging goed, maar Joris kwam er heel sterk overheen. We draaien die afdaling in richting het water, gaan een modderstrook in en ik moet lopen. Zo verliezen we de aansluiting met Joris. En Lars is een killer in de laatste ronde. Dan is vierde het hoogst haalbare.”

Stijgende lijn

“Er zit een stijgende lijn in. Ik voelde me vorige week in Gavere niet super en daar kon ik ook achtste worden. Als ik dan op dit rondje dan vierde kan worden en kan strijden voor plek twee, is dat heel knap. Nu is het uitkijken naar de GP Sven Nys. Ik heb foto’s gezien en van Sven gehoord dat het weer een ploetercross wordt. Morgen wordt het heel de dag op de bank liggen, om hersteld te geraken en opnieuw te knallen.”