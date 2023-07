Van Aert klopt Philipsen in eigen Herentals: “Ik leef op roze wolk naar WK toe”

Wout van Aert was donderdagavond in het eigen Herentals Jasper Philipsen de baas na een millimetersprint. Na afloop van het criterium liet de kersverse vader van Jerome van zich horen. “Ik leef op een roze wolk naar het WK toe”, aldus Van Aert.

Van Aert verliet iets meer dan een week geleden de Tour de France om bij de geboorte van zijn zoon te kunnen zijn. Sindsdien heeft hij nog niet veel kunnen rusten, geeft hij lachend aan. “Van veel rusten was de voorbije dagen geen sprake. Met het WK voor de deur moet ik wel blijven trainen. Ik lig nog wel volledig op schema.”

“Mijn benen mogen iets beter zijn, maar ik ben in orde. Ik ben goed uit de Tour gekomen. Volgende week zal ik veel uitrusten en toeleven naar het WK. Wie uit de Tour komt, moet gefocust blijven en frisheid opdoen. Je kunt in deze weken niet veel meer rechttrekken. De conditie is wat ze is en die is heel goed.”

Over zijn ontvangst donderdag in Herentals zei hij nog: “Het is steeds leuk om in eigen omgeving te rijden. De organisatoren hebben weer een mooi deelnemersveld bij elkaar gekregen. Het weer was slecht, dus iedereen gebruikte zijn verstand en nam niet teveel risico’s. Logisch, met het ook op het WK.”

