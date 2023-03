Van Aert feliciteert Van der Poel: “Hij heeft laten zien dat hij supersterk was”

Geen tweede overwinning voor Wout van Aert in Milaan-San Remo. De Belg, die het Italiaanse monument in 2020 op zijn naam schreef, moest zaterdag zijn meerdere erkennen in Mathieu van der Poel. Uiteindelijk kwam Van Aert, achter Filippo Ganna, als derde over de streep in San Remo. “Ik moet wel tevreden zijn”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“Ik heb nergens spijt van”, vervolgde Van Aert. “Ik denk dat Mathieu iedereen heeft laten zien dat hij supersterk was. Hij deed een sterke actie op het juiste moment. Proficiat aan hem.”

Van Aert bevestigde vervolgens dat het een snelle Milaan-San Remo was. “We hielden de kopgroep altijd dichtbij. Het tempo lag de hele dag hoog. Misschien was het op de Cipressa gemakkelijker dan verwacht. Er was wat meer tegenwind dan voorspeld, vanwege de vele bochten. Dat was wat anders dan verwacht. We kwamen met een grote groep bij de Poggio, daarna waren er breuken.”

Samen met Van der Poel, Ganna en Tadej Pogacar wist Van Aert zich op de Poggio af te scheiden. Net voor de top versnelde Van der Poel en de andere drie wisten hem niet meer te achterhalen. “Het was een mooie groep vooraan. Ik was in het gezelschap van heel sterke renners. We koersten om te winnen, Mathieu deed dat ook. Hij was heel sterk.”

Lees meer: Mathieu van der Poel soleert op magistrale wijze naar winst in Milaan-San Remo