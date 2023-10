woensdag 4 oktober 2023 om 08:28

‘Trainer Wout van Aert mogelijk ook weg bij Jumbo-Visma’

BORA-hansgrohe lijkt niet alleen Primož Roglič weg te halen bij Jumbo-Visma. Het Laatste Nieuws meldt vandaag dat de Duitse formatie ook bezig is met de komst van trainer Marc Lamberts. De Belg is bij Jumbo-Visma al lange tijd de persoonlijke coach van Roglic, maar ook van Wout van Aert.

Mocht Lamberts inderdaad vertrekken naar BORA-hansgrohe, dan zal dit toch een flinke klap zijn voor met name Van Aert. Die laatste werkt namelijk al twaalf jaar intensief samen met Lamberts. De Duitse formatie is volgens HLN achter de schermen druk bezig met de komst van de trainer.

Bij deze ploeg krijgt Lamberts de mogelijkheid om zijn samenwerking met Roglič voort te zetten, maar krijgt hij ook Cian Uijtdebroeks opnieuw onder zijn hoede. De nieuwe Belgische klimsensatie, de nummer acht van de voorbije Vuelta a España, werkte in zijn tijd als junior al samen met Lamberts.

In het spoor van Roglic

Op deze site kon u dinsdag al alles lezen over de laatste ontwikkelingen rond Primož Roglič. De afgelopen dagen werden diverse ploegen genoemd om de supersuccesvolle Sloveen in te lijven, maar volgens ingewijden is het een kwestie van tijd voordat Roglič – met dank aan RedBull – zijn handtekening zet onder een contract bij BORA-hansgrohe.

Afgelopen week zou Roglič gespot zijn bij het RedBull HQ in het Oostenrijkse Fuschl am See. Het energydrank-bedrijf en de Duitsers delen het gebouw om tests uit te voeren. De Sloveen zou zijn Cervélo hebben meegenomen om de maatvoering te vergelijken met de Specialized-fiets van BORA-hansgrohe. RedBull is al een aantal jaar partner van de Duitse ploeg en zou een van de financiers van deze toptransfer zijn.

De 33-jarige Sloveen zou geen andere renners meenemen van Jumbo-Visma naar zijn nieuwe werkgever. Het gerucht ging dat Jan Tratnik zijn landgenoot zou volgen naar diens toekomstige ploeg, maar dat blijkt niet het geval.