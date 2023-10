Raymond Kerckhoffs • dinsdag 3 oktober 2023 om 13:29

BORA-hansgrohe dicht bij een akkoord met Primoz Roglic

BORA-hansgrohe is bezig een grote slag op de transfermarkt te slaan door Primož Roglič in te lijven. De afgelopen dagen werden diverse ploegen genoemd om de supersuccesvolle Sloveen in te lijven, maar volgens ingewijden is het een kwestie van tijd voordat Roglič met dank aan RedBull zijn handtekening onder een contract bij de Duitse ploeg van Ralph Denk zet. Verschillende bronnen dichtbij Roglič en BORA bevestigen de deal aan WielerFlits.

Vorige week werd bekend dat de Sloveense kopman Jumbo-Visma zou verlaten. Dit nieuws bevestigde de bijna 34-jarige Roglič zaterdag voor de start van de GP Emilia, die hij won. Na de Ronde van Lombardije komen er volgens de Sloveen meer details naar buiten over zijn transfer. Dinsdagmiddag komt hij ook nog in actie tijdens Tre Valli Varesine en zaterdag geldt hij als een van de topfavorieten voor Il Lombardia.

Er hangt een fors prijskaartje aan hem. Volgens een ander team vraagt Jumbo-Visma een afkoopsom van 3 miljoen euro om het doorlopende contract van Roglic voor de komende twee jaar te ontbinden. Verder zou de renner zelf een salariseis van 5,5 miljoen euro voor de komende twee jaar wensen. Hij wil zich in 2024 en 2025 vooral richten op het winnen van de Tour de France, de enige grote ronde die hij nog niet won.

BORA-hansgrohe bewees vorig jaar tijdens de Giro d’Italia met Jai Hindley een grote ronde te kunnen winnen. Behoudens In de afgelopen vijf seizoenen lukte dat naast Jumbo-Visma, UAE Emirates en INEOS Grenadiers alleen Quick-Step met Remco Evenepoel in de Vuelta a España vorig jaar. Ook het verdedigen van de olympische titel tijdrijden en het WK op de weg in Zürich volgend jaar zijn voor Roglič belangrijke doelen.

RedBull

Dat BORA-hansgrohe zo lang uit de vuurlinie gebleven is, is opvallend. Afgelopen week zou Roglič namelijk gespot zijn bij het RedBull HQ in het Oostenrijkse Fuschl am See. Het energydrank-bedrijf en de Duitsers delen het gebouw om tests uit te voeren. De Sloveen zou zijn Cervélo hebben meegenomen om de maatvoering te vergelijken met de Specialized-fiets van BORA-hansgrohe. RedBull is al een aantal jaar partner van de Duitse ploeg en zou een van de financiers van deze toptransfer zijn.

De afgelopen periode werden ook Lidl-Trek, Movistar, INEOS Grenadiers, Jayco-AlUla, Bahrain Victorious en Israel-Premier Tech aan Roglič gekoppeld. WielerFlits checkte die verhalen, maar allen klopten niet. Bij BORA-hansgrohe kan Roglič een ijzersterk grote ronde-blok vormen met Aleksandr Vlasov, Jai Hindley, Daniel Felipe Martínez, Sergio Higuita, Lennard Kämna, Emanuel Buchmann en Cian Uijtdebroeks.