Valerio Piva: “Ik kijk nu al uit naar de Giro met onder meer Pozzovivo, Girmay en Hirt”

Interview

Jan Hirt won de Tour of Oman en zette daarmee de teller voor Intermarché-Wanty Gobert dit jaar op vier. We blikten na afloop terug met met Valerio Piva, ploegleider van dienst in Oman. “Ik verheug me nu al op de Giro”, vertelde hij, “waarin we van start gaan met onder meer Pozzovivo, Girmay en Hirt.”

Na de putsch van Quick-Step-Alpha Vinyl op zaterdag – Masnada won voor zijn ploegmaat Schmid en leidde comfortabel in het klassement – leek de Tour of Oman in een definitieve plooi gevallen. Jan Hirt besliste er een dag later op Green Mountain alsnog anders over.

“Dat verschil leek inderdaad bijna onoverbrugbaar”, gaf ook Piva toe. “Maar Jan geloofde er nog in. ‘Ik voel me bergop sterker’, vertelde hij ons voor de etappe. ‘Ik wil het proberen’. We hebben hem onze volledige steun beloofd en gaven hem de vrijheid. Geweldig wat hij heeft gerealiseerd. We focusten daarbij uiteraard op ritwinst, niet op het klassement. We moeten toegeven dat dat zonder een inzinking van Masnada niet meer had gekund. Maar dat is koers. Voor ons super dat het zo uitdraaide.”

Vrije rol

Piva verwacht nu niet dat Jan Hirt plots een klassementsrenner van topniveau gaat worden. “Ik ben realistisch genoeg. Dit deelnemersveld was ook niet het allerbeste. We trekken straks met Jan naar de UAE Tour en dat wordt al een ander verhaal. Maar Jan heeft sowieso capaciteiten in de bergen. Wat het rondewerk betreft, is zijn mindere tijdrit wel een handicap.”

“Hij reed in het verleden ook meestal in dienst”, gaat Piva verder. “Bij Intermarché-Wanty-Gobert krijgt hij iets meer een vrije rol. Wie weet maakt hij met deze eindzege toch een klik. Hij is dan wel al 31, misschien zien we in de toekomst wel een andere Jan Hirt. We zetten hem ook de komende maanden in, in rittenkoersen met veel klimwerk, met na de UAE Tour de Ronde van Romandië, die van Catalonië en de Giro d’Italia.”

In die Ronde van Italië zal Hirt ongetwijfeld geen kopman zijn, want de Belgische WorldTour-ploeg verschijnt er aan de start met onder meer kersverse aanwinst Domenico Pozzovivo en Biniam Girmay. Ook daar is Valerio Piva ploegleider van dienst. “Ik denk dat we met een sterke kern naar de Giro trekken. Ik kijk er nu al naar uit”, grijnst de 63-jarige Italiaan.

Met vier zeges en nog een aantal mooie ereplaatsen mogen ze bij Intermarché-Wanty-Gobert spreken van een goede start van het seizoen. De gesprokkelde punten zijn ook broodnodig, want het team van manager Bourlart moet knokken om in de WorldTour te blijven. “Klopt, maar we proberen daar toch niet te veel op te focussen”, zegt Piva nog. “Die punten komen vanzelf als de resultaten goed zijn. En dat is uiteraard wel een doel. En dan zijn deze resultaten goed voor het moraal.”

Weinig verschil met UAE

Piva ziet het team evolueren. “De inbreng van Aike Visbeek is belangrijk, ik probeer ook mijn steentje bij te dragen met de knowhow en de professionaliteit die ik meebracht vanuit BMC. Er wordt meer aandacht besteed aan voeding, er zijn nieuwe inzichten, iedereen kent al vroeg zijn programma, de structuur is verder geoptimaliseerd, onze fietsen zijn in orde, noem maar op…”

“Als Alexander Kristoff al vertelt dat hij hier nog weinig verschil merkt in vergelijking met Team UAE, zijn vorige ploeg, dan zegt dat wel iets. We staan nog niet aan de top, voor alle duidelijkheid. Dat heeft ook veel te maken met het budget waarover we beschikken, maar we doen ons uiterste best en we zijn de goede weg ingeslagen.”