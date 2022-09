Unzué heeft (weer) vertrouwen in Mas: “Het team zal rond hem worden gebouwd”

Eusebio Unzué, de ploegbaas van Movistar, was na de Tour de France nog streng voor Enric Mas. Die laatste zou niet het vermogen hebben om een ploeg te leiden. Mas rechtte na een teleurstellende Tour echter zijn rug en werd vervolgens knap tweede in de Vuelta a España. En dat is ook Unzué niet ontgaan.

Unzué had na de finish van de Tour in Parijs nog een duidelijke en niet al te vleiende mening over Mas. “Zijn mentale blokkade tijdens de Tour is niet normaal. Maar het heeft ons wel geholpen, want het is duidelijk dat hij op 27-jarige leeftijd nog steeds niet het vermogen heeft om een ploeg te leiden. Hij is nog niet klaar om de verantwoordelijkheid van een team, en de dromen van een land, op zich te nemen. Daar moeten we ook geduld mee hebben.”

Mas kreeg in de Tour dus een sportieve en mentale tik te verwerken, maar wist zich in de Vuelta a España te revancheren. De Spaanse klimmer moest in de strijd om de eindzege weliswaar zijn meerdere erkennen in Remco Evenepoel, maar eindigde wel weer als tweede in het eindklassement. Ook in 2018 en 2021 was hij al runner-up in zijn thuisronde.

“Enric heeft zich laten zien in de Vuelta”

Unzúe heeft dit ook gezien en vestigt zijn hoop op zijn landgenoot, zeker nu Alejandro Valverde zijn fiets aan de wilgen zal hangen. “Het is voor ons geen optie om ons op meerdere kopmannen te richten, maar we hebben er vertrouwen in dat Enric zich als leider zal laten gelden”, klinkt het in gesprek met Cyclism’Actu. “De ploeg zal rond hem heen worden gebouwd. We zullen verder nog vier of vijf nieuwe gezichten verwelkomen.”

Unzué liet zich tijdens de Vuelta ook al uit over Mas. “Enric heeft zich deze Vuelta laten zien als een echte vent. Hij is geen spectaculaire renner, maar wel heel constant. Hij heeft het in zich om met de toppers te strijden en dat is erg belangrijk”, wist Marca op te tekenen. Mas wist met zijn goede prestaties in de Vuelta zijn ploeg Movistar ook een dienst te bewijzen in de strijd tegen degradatie.