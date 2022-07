Eusebio Unzue: “Enric Mas heeft nog steeds niet het vermogen een ploeg te leiden”

De Tour de France van Movistar was er een om snel te vergeten. Kopman Enric Mas moest twee dagen voor Parijs opgeven vanwege een coronabesmetting, maar hij maakte nooit echt kans op een plek in de top-5 van het eindklassement en gaf toe te kampen met daalangst. En dat is ploegbaas Eusebio Unzué niet ontgaan.

In de bergetappe naar Hautacam schoof Mas, als nummer tien van het algemeen klassement, mee in een ontsnapping. Hij verloor echter de aansluiting met de koplopers vanwege daalangst. “Ik heb een interne angst in afdalingen deze Tour de France, nadat ik eerder dit jaar drie keer gevallen ben. Dat verklaart mijn situatie en we moeten op zoek naar een oplossing”, vertelde Mas na dit rit. Een dag ging hij niet meer van start.

Ploegbaas Eusebio Unzué had na de finish van de Tour in Parijs een duidelijke mening over Mas. “Zijn mentale blokkade tijdens deze Tour is niet normaal. Maar het heeft ons wel geholpen, want het is duidelijk dat hij op 27-jarige leeftijd nog steeds niet het vermogen heeft om een ploeg te leiden. Hij is nog niet klaar om de verantwoordelijkheid van een team, en de dromen van een land, op zich te nemen.”

“Daar moeten we ook geduld mee hebben”, stelde Unzué bij El País. “We moeten wachten tot die volwassenheid er is. Ik weet niet of het nu goed is om naar de Vuelta a España te gaan, maar ik weet ook dat Enric nooit zal overwegen om niet te starten.”

Degradatiestrijd

De Ronde van Spanje, die op 19 augustus van start gaat in Utrecht, kan wel eens heel belangrijk worden voor Movistar. Het Spaanse WorldTeam verkeert in serieuze degradatienood volgens de laatste ranking van de UCI. BikeExchange-Jayco is door de zeges van Simon Yates de afgelopen week virtueel al voorbij Movistar, waardoor alleen Lotto Soudal en Israel-Premier Tech nog onder de Spanjaarden staan.