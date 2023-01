Uno-X hangt prijskaartje van paar miljoen aan co-sponsorschap

Uno-X is hard op zoek naar een co-sponsor. Dat liet manager Jens Haugland eerder al weten bij de bekendmaking van deelname aan de Tour de France van de Noorse formatie. Nu heeft de de ploeg via de website ook bekendgemaakt hoeveel een potentiële co-sponsor mag gaan neertellen.

Het gaat hierbij om een bedrag van tussen de vier en zes miljoen euro voor een periode van drie jaar. Kandidaten kunnen dit jaar nog mede-naamgever worden. De ploeg is verder nadrukkelijk op zoek naar een Noorse of Deense sponsor. Eerder deze week werd al bekend dat de ploeg een primeur had door als eerste Noorse formatie mee te doen aan de Tour de France.

Nu is Uno-X dus op zoek naar een co-sponsor om de groei door te zetten. Vorig jaar viel de ploeg al op door ritwinst in de Ster van Bessèges door Tobias Johannessen en winst op het Noors kampioenschap op de weg door Rasmus Tiller.

