Uno-X op zoek naar nieuwe co-sponsor

Wielerploeg Uno-X is op zoek naar een nieuwe co-sponsor. Dat heeft algemeen manager Jens Haugland laten weten bij de aankondiging van het nieuws dat Uno-X voor het eerst is uitgenodigd voor de Tour de France.

Het Noorse ProTeam hoopt de enorme uitstraling van de Ronde van Frankrijk te kunnen gebruiken om een nieuwe partner binnen te halen. Volgens Haugland is het belangrijk om een toekomstige naamsponsor te vinden die het project van Uno-X (bedrijf in onbemande tankstations in Noorwegen en Denemarken, red.) verder kan brengen.

“We zoeken een partner met overeenkomende waarden en een bereidheid om nog groter te worden”, aldus Haugland, die sinds 2016 aan het roer staat bij Uno-X en de ploeg inmiddels heeft uitgebreid met een vrouwen- en opleidingsploeg. “We hopen op een sponsor die ons enthousiasme voor wielrennen en duurzame mobiliteit deelt.”

Lees meer: Debutant in de Tour de France: Uno-X is het Noorse team dat Ajax achterna wil

Vegar Kulset, de CEO van het bedrijf Uno-X Mobility, sluit zich daarbij aan. “Naast ons geloof om dingen simpel en efficiënt te houden, halen we ook veel kracht en plezier uit het ‘groot durven dromen’. Dromen komen niet altijd uit, maar nu onze renners en rensters naar de Tour gaan, laten we zien wat kan gebeuren als je durft te dromen en je dat combineert met lange tijd hard werken”, zegt Kulset.

Met de komst van Alexander Kristoff heeft Uno-X een nieuw Noors uithangbord om uit te spelen in de Tour de France. Ook Kristoffer Halvorsen, Rasmus Tiller en de broers Tobias en Anders Halland Johannessen voeren het team aan in 2023.