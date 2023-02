Uittredend wereldkampioen Joran Wyseure: “Met de gedachte: ik ga mijn trui niet afgeven”

Interview

Joran Wyseure heeft afgelopen weekend zijn laatste twee wedstrijden gereden in de regenboogtrui. Zelf wil hij zaterdag natuurlijk opnieuw zijn handen in de lucht steken, maar dat zal moeilijker dan ooit worden. Het niveau bij de beloften is zeer hoog en er zijn verschillende kapers op de kust. “Ik heb wel terug vertrouwen gekregen de laatste crossen.”

De zege van Wyseure in Fayetteville, waar vorig jaar het WK werd georganiseerd, was een verrassing. De West-Vlaming werd op voorhand gezien als een outsider, maar zeker niet een van de favorieten. “Nu weten ze wel dat ze me niet moeten laten rijden. Dat zullen ze ook niet meer doen. Een scenario als vorig jaar is sowieso niet haalbaar. Het zal echt veel moeilijker koersen worden”, vertelt Wyseure aan WielerFlits.

Wyseure heeft er een wisselvallig seizoen opzitten. In het begin van het seizoen liep het niet van een leien dakje, maar sinds de kerstperiode gaat het wel weer de goede kant op. “Ja, in de eerste maanden was het niet goed genoeg. Ik sukkelde nog met een aantal klachten na een redelijk zware valpartij. Na het EK heb ik een rustweek ingebouwd en ook de stage in december heeft me veel deugd gedaan. Vanaf dat moment is het weer een pak beter geworden.”

Vijf Belgen en een Nederlander

“De laatste weken hebben we ook wat meer U23-crossen gehad, dat is ook goed voor het vertrouwen.” Wyseure doet bij de beloften altijd mee voor de eerste plaatsen. In Benidorm, op een parcours dat hem veel minder ligt, was dat niet anders. “Jammer dat ik uiteindelijk zesde word, maar ik kon het tempo vooraan wel volgen, dat neem ik mee.” Afgelopen weekend kon Wyseure voor de tweede keer dit seizoen zijn handen in de lucht steken. In de X2O Trofee in Hamme was hij duidelijk de beste belofte.

Lees meer: WK veldrijden 2023 in Hoogerheide: Voorbeschouwing beloften mannen – Thibau Nys als favoriet

Naast Hamme won de renner van Crelan-Fristads dit seizoen ook in Koksijde. Opvallend, want vorig seizoen deed hij exact hetzelfde. Winnen in Koksijde en in Hamme, een week voor het WK. Een nieuwe wereldtitel staat in de sterren geschreven, maar Wyseure zal het wel nog moeten waarmaken. “De lichting bij de beloften is echt heel sterk. Er zijn vijf à zes kandidaten voor de titel. Iedereen daarvan kan winnen. Ik kijk dan naar Thibau Nys, Emiel Verstrynge, Jente Michels, Witse Meeussen, Tibor del Grosso en mezelf.”

‘Het is een trui hé, die er te verdienen valt’

“Nys en Verstrynge staan voor mij net boven de rest. Zij zijn echte killers“, aldus Wyseure. “Er is wel iets veranderd ten opzichte van vorig jaar. Toen waren er echt drie sterke Nederlanders, dat is nu wel anders. Del Grosso is wel enorm sterk aan het rijden. Hij lijkt elke week beter te worden en heeft niks te verliezen, dat maakt van hem een gevaarlijke klant. Van andere landen verwacht ik minder tegenstand. Dat maakt het er niet minder moeilijk op, vind ik.”

Wyseure doelt met die uitspraak op de vele Belgische favorieten. Zal er dan tactiek aan te pas komen? “We mogen elkaar niet in de weg rijden, maar onderling zijn we nog altijd concurrenten van elkaar. Het is een trui hé, die er te verdienen valt. Iedereen wil die trui. Als er een Belg weg zou rijden, gaan we niet met vier anderen afstoppen.”

Parcours op maat

“Als ik het podium zou halen, zou ik zeker wel tevreden zijn. Maar ik start vooral met de ambitie om te winnen. Ik ga mijn trui niet afgeven. Dat is de gedachte waarmee ik naar het WK trek, ook al zou ik content zijn met een podiumplaats. Het is al eens gelukt, wereldkampioen worden, dus waarom niet nog eens”, droomt Wyseure hardop.

Het parcours in Hoogerheide moet Wyseure overigens zeker liggen. “Als de weersomstandigheden het parcours nog wat zwaarder zouden maken, dan zeker. Een uur lang een hoog tempo rijden op een zware omloop, dat zou ideaal zijn voor mij. Het zal sowieso een mooie dag worden.”

Lees meer: Thibau Nys ziet zichzelf als topfavoriet voor beloften-WK: “Laatste weken waren perfect”