Thibau Nys ziet zichzelf als topfavoriet voor het beloften-WK: “Laatste weken waren perfect”

Interview

Thibau Nys maakt zich aankomend weekend op voor het WK bij de beloften. De jonge Belg won de vier wereldbekermanches die hij meedeed bij de U23 en is met andere woorden de gedoodverfde favoriet. Dat denkt hij zelf ook, zeker na de laatste weken. “Het kan niet beter.”

Vlaams-Brabander Nys is zonder twijfel de meest constante U23-crosser van dit seizoen. Nys won het klassement van de Wereldbeker nadat hij de eerste vier wedstrijden won. Ook bij de profs gooide hij een aantal keer hoge ogen, onder meer door derde te eindigen op het BK. “Het gaat eigenlijk supergoed. Ik ga in de best mogelijke vorm naar het WK. De laatste drie weken voor het WK waren perfect, ik heb de best mogelijke voorbereiding gehad en ik heb het best mogelijke gevoel.”

“Ik zit echt vol vertrouwen, zonder twijfel”, geeft de jonge Nys aan. “Ik kijk uit naar het WK. Ik zie mezelf ook als topfavoriet, daar kan ik niet onderuit. Dat wil niet zeggen dat het makkelijk zal gaan, er zijn een aantal mannen heel kort achter mij die ook echt kans maken op de wereldtitel. Daarnaast ga ik er ook niet vanuit dat het zomaar zal lukken, maar als je vier op vier pakt in de Wereldbeker en het ook bij de profs goed doet, is het logisch dat je dé favoriet bent.”

Tactische wedstrijd met alle Belgen?

Nys heeft – terecht – enorm veel vertrouwen. In Hamme, zijn laatste cross voor het WK, liep het niet zo goed, maar dat was ingecalculeerd. “Na mijn stevige stage kan je niet verwachten dat ik daar goed ga zijn. Die cross is ondergeschikt aan het WK.” Op het wereldkampioenschap komen de voornaamste concurrenten van Nys uit eigen land. “Ik vind dat dat ervoor zorgt dat het makkelijker koersen zal zijn.”

“Naast de Belgen (Nys doelt in eerste instantie op Emiel Verstrynge, Joran Wyseure, Witse Meeussen en Jente Michels, red.), heb je enkel Tibor del Grosso en David Haverdings nog als grote kanshebbers”, gaat de 20-jarige renner verder. “Voor mij maakt dat het veel interessanter, al die Belgen als favorieten. Ik bekijk het alleen op de positieve manier. Hoe minder landen er aan bod komen, hoe meer het een strijd onder de Belgen zal worden en hoe minder tactisch het zal worden.”

‘Ik voel de spanning stijgen’

“Het weer gaat ook een heel erg grote factor spelen in Hoogerheide. Het kan een heel snelle cross worden waar we met een groepje de laatste ronde induiken, maar het kan ook helemaal anders zijn. Ik hoop dat het weer zijn werk zal doen en dat het een zwaardere cross wordt. Een cross waar je je eigen ding kan doen en waar in de wielen zit niet al te veel voordeel oplevert, dat is het beste scenario voor mij.”

In 2020 kon Nys al eens wereldkampioen worden. In het Zwitserse Dübendorf was hij de beste renner bij de junioren. “Het blijft toch spannend om naar zo’n wereldkampioenschap toe te werken. Ik voel de spanning echt wel stijgen, maar dat is juist positief. Ik zie het als een teken dat het erin zit en dat ik zaterdag wereldkampioen kan worden.”

