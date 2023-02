WK veldrijden 2023 in Hoogerheide: Voorbeschouwing beloften mannen – Thibau Nys als favoriet

De beloften mannen hebben dit seizoen al meermaals de degens gekruist met de wereldtop, maar op het WK veldrijden 2023 in Hoogerheide strijden ze tegen elkaar in een wedstrijd met louter U23-renners. De absolute topfavoriet voor zaterdag is Thibau Nys, maar enkele landgenoten van Nys junior en thuisrijder Tibor del Grosso azen op het goud. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Het eerste WK voor beloften werd pas in 1996 afgewerkt, in het Franse Montreuil. Miguel Martinez schreef in eigen land die allereerste editie op zijn naam. De daaropvolgende jaren mochten Sven Nys (1997 en 1998) en Bart Wellens (1999 en 2000) met de regenboogtrui naar huis. Zij groeiden daarna uit tot toppers in het veldrijden.

Kevin Pauwels, Zdeněk Štybar, Lars Boom en Niels Albert, en later ook Lars van der Haar, Wout van Aert, Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt, Joris Nieuwenhuis en Tom Pidcock wisten allemaal eens wereldkampioen in de U23-categorie te worden. We missen onder meer Toon Aerts, Laurens Sweeck en vooral Mathieu van der Poel. De Nederlander reed slechts één WK als belofte en werd in 2014 derde achter winnaar… Wout van Aert. Een jaar later reden beide toptalenten het WK bij de profs.

Drie jaar lang was Eli Iserbyt de laatste Belgische wereldkampioen bij de beloften, door zijn wereldtitel in 2018. Daarna volgde een gouden medaille voor Tom Pidcock en dáárna was het twee jaar ‘Oranje boven’ met Ryan Kamp en Pim Ronhaar als winnaars in respectievelijk Dübendorf en Oostende. Vorig jaar in Fayetteville kreeg Iserbyt een opvolger…

Laatste winnaars WK veldrijden beloften mannen

2021-2022: Joran Wyseure

2020-2021: Pim Ronhaar

2019-2020: Ryan Kamp

2018-2019: Tom Pidcock

2017-2018: Eli Iserbyt

2016-2017: Joris Nieuwenhuis

2015-2016: Eli Iserbyt

2014-2015: Michael Vanthourenhout

2013-2014: Wout van Aert

2012-2013: Mike Teunissen

Vorig jaar

Joran Wyseure werd in Fayetteville (Verenigde Staten) de nieuwe wereldkampioen veldrijden bij de beloften mannen. De 21-jarige Wyseure reed al vroeg weg bij de tegenstand en wist met verve naar de wereldtitel te soleren. Emiel Verstrynge veroverde op een handvol seconden de zilveren medaille, Thibau Nys maakte er een volledig Belgisch podium van.

Nys wist de Nederlander Mees Hendrikx en de Brit Cameron Mason te verslaan in een sprint. Naast Hendrikx eindigden ook Ryan Kamp (zesde) en Pim Ronhaar (achtste) in de top-10 namens Nederland. Niels Vandeputte (zevende), Gerben Kuypers (negende) en Jente Michels (tiende) zorgden voor nog meer Belgische inbreng bij de beste tien.



WK veldrijden 2022 in Fayetteville

Uitslag beloften mannen

1. Joran Wyseure in 49s21s

2. Emiel Verstrynge op 13s

3. Thibau Nys op 33s

4. Mees Hendrikx op 33s

5. Cameron Mason op 33s

Wedstrijdverslag

Parcours

Het dik drie kilometer lange WK-parcours is niet helemaal een kopie van de GP Adrie van der Poel van vorig jaar. In een uitgebreid interview met parcoursbouwer Adrie van der Poel legde hij al de wijzigingen uit.

Er zijn enkele verschillen op te merken. Tot aan de eerste materiaalpost is er, behoudens een fietsbrug na de startstrook, weinig veranderd. Daarna wel, geeft Van der Poel senior aan.

“We maken nu een extra lus voor het bos langs. Dat heeft te maken met de ondergrond, omdat het de laatste tijd veel geregend heeft… Daarnaast rijden ze dit keer niet meer door de onderste wei aan de bovenkant van het middenterrein”, aldus Adrie.

Ook de balkjes liggen er net even anders bij. “De balken lagen voordien voor de VIP-tent, maar die leggen we nu in het rechte stuk voor het podium voor mindervaliden en parallel aan de schuine kant na de trappen. We wilden er 100% zeker van zijn dat de ondergrond bij de balken geen modder wordt”, zegt hij.

Vorig jaar was dat wel het geval, met een aantal valpartijen tot gevolg. “Nu liggen die dus zo’n 500 meter voor de finish, gevolgd door de trappen en dan de schuine kant, voor de hellende laatste rechte lijn naar de eindstreep.”

Programma en info

Locatie

Scheldeweg, Hoogerheide

Bereikbaarheid voor het publiek en renners kan vanaf meerdere kanten. Wie met de auto komt, pakt altijd afslag 30 naar Hoogerheide-Ossendrecht-Putte op ofwel de A4, ofwel de A58. Meer informatie over de aanrijroutes vind je hier.

Tickets

Voor de wedstrijden van zaterdag en zondag moet je een ticket hebben. Tickets zijn er in de voorverkoop voor verschillende dagen en prijzen. Combitickets voor heel het weekend kosten 46 euro. Aan de deur in Hoogerheide kost een combiticket 50 euro. Vooraf bestellen kan hier.

Praktische informatie

Favorieten WK veldrijden 2023 – Beloften mannen

De absolute topfavoriet bij de beloften is Thibau Nys (20). Dat vinden niet alleen wij, maar ook hij zelf. “Ik ga in de best mogelijke vorm naar het WK. De laatste drie weken voor het WK waren perfect, ik heb de best mogelijke voorbereiding gehad en ik heb het best mogelijke gevoel”, vertelde Nys junior ons in aanloop naar Hoogerheide.

Hij won dit seizoen alle Wereldbekers bij de U23-categorie, waaronder die van Zonhoven en Benidorm in januari. Daarnaast was hij derde tussen de elites op het BK in Lokeren. Straffe kost. Nys was al eens wereldkampioen in het veld; in 2020 veroverde hij goud bij de junioren in Dübendorf en daarmee zorgde hij voor tranen bij papa Sven.

Lees meer: Thibau Nys ziet zichzelf als topfavoriet voor beloften-WK: “Laatste weken waren perfect”

Maar Nys gaat het absoluut niet cadeau krijgen in Hoogerheide. De thuisfavoriet is Tibor del Grosso (19), de Nederlands kampioen bij de beloften. Bij afwezigheid van Nys was het talent uit Drenthe de beste in de Wereldbeker van Besançon. In Benidorm werd Del Grosso dan weer nipt geklopt in de sprint en in Zonhoven werd hij derde in de beloftenwedstrijd, op 24 seconden van de solerende Nys. Del Grosso is technisch goed en kan bijvoorbeeld op de balkjes daar zijn voordeel uithalen.

Emiel Verstrynge heeft sowieso iets te vieren zaterdag, want hij wordt dan 21 jaar. Maar die verjaardag zal hij graag willen vieren met een medaille, en dan het liefst goud. Vorig jaar werd hij tweede op het WK, dus Verstrynge heeft iets recht te zetten. Het afgelopen seizoen won hij drie keer bij de beloften. Zijn grootste uitschieter was de EK-titel in Namen. Daarna volgden overwinningen in Kortrijk en Herentals. De laatste weken werd hij derde in Benidorm en in Besançon. Het podium lonkt dus.

Dan zal Verstrynge wel moeten afrekenen met zijn plaaggeest van vorig jaar, Joran Wyseure (22). Voor hem staat de teller met zeges in de U23-categorie op twee voor dit seizoen. In Koksijde en Hamme was hij de beste. Verder reed hij diverse podiumplaatsen en stond hij ook enkele keren in de top-10 tussen de elites. Wyseure is een kandidaat voor een medaille, maar zal een topdag moeten hebben wil hij net als in Fayetteville goud veroveren.

Lees meer: Uittredend wereldkampioen Joran Wyseure: “Met de gedachte: ik ga mijn trui niet afgeven”

De groep met Belgen die azen op een medaille is groot. Achter de reeds genoemde Nys, Verstrynge en Wyseure kunnen we ook de namen van Witse Meeussen (21), Jente Michels (19), Lennert Belmans (20) en Victor Van de Putte (20) noteren. Meeussen won het BK bij de beloften en reed naar het podium in Zonhoven en Besançon. Op het Europees kampioenschap veroverde hij het brons. Michels is een vaste waarde in de top-10, maar het podium lijkt net een stap te hoog voor hem. Datzelfde geldt voor Lennert Belmans, de nummer twee van het BK voor beloften.

De Nederlandse afvaardiging kent, naast Tibor del Grosso, nog twee kanshebbers op een mooie uitslag. De meeste kans dichten we nog toe aan David Haverdings (18), die tussen de elites knap negende werd in de Superprestige Diegem en vlak daarna de beloftenwedstrijd in Baal won. De laatste weken sukkelt hij echter met ziekte en het herstel daarvan. Is hij helemaal topfit om een gooi te doen naar eremetaal? Danny van Lierop (19) staat bekend om zijn snelle start, maar heeft daarna moeite om het tempo van de voorsten vast te houden.

Dario Lillo (20) is een andere outsider. De Zwitserse kampioen bij de U23 won in 2019 nog de Wereldbeker in Hoogerheide bij de junioren, vóór Belmans, Nys en Del Grosso. Dit seizoen bereikte Lillo de top-5 bij de beloften in Baal en Herentals. Davide Toneatti (21) reed dit seizoen in de schaduw van het Nederlandse en het Belgische geweld naar de nodige top-10-plaatsen en was op het EK voor beloften dicht bij een medaille. Op het zware parcours van Namen eindigde de Italiaan als vierde.

Bij de naam Jan Christen (18) zal een lampje gaan branden. Vorig jaar werd de Zwitser verrassend wereldkampioen bij de junioren. Ondertussen heeft UAE Emirates hem al vastgelegd voor de toekomst en rijdt hij zijn eerste WK bij de beloften. In Maasmechelen, Namen en Zonhoven kwam hij niet verder dan de top-20, maar het WK is altijd anders… De Brit Joseph Blackmore (19) eindigde in Besançon als achtste in zijn eerste internationale cross van het jaar, terwijl hij in nationale crossen niet veel hoefde onder te doen voor Thomas Mein.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Thibau Nys

** Tibor del Grosso, Emiel Verstrynge

* Joran Wyseure, Witse Meeussen, Jente Michels

Weer en TV

Het weekend lijkt volgens Weeronline grotendeels droog te verlopen. “Grote neerslaggebieden lijken ons land te vermijden. Een enkele bui op zaterdag is niet helemaal uitgesloten. Het lijkt erop dat het weekend vrij zacht verloopt voor de tijd van het jaar. Overdag stijgt het kwikt waarschijnlijk naar 7 of 8 graden Celsius. In de nachten blijft de temperatuur enkele graden boven nul steken”, aldus het weerstation.

Het WK veldrijden is op allerlei manieren en kanalen te bekijken, maar voor de beloften mannen ben je zaterdagmiddag aangewezen op Sporza. ‘De Belg’ heeft vanaf 12.40 uur een live-uitzending gepland staan op Canvas. De start is vervolgens om 13.00 uur. Kun je het niet zien? Lees en chat dan mee tijdens het liveblog van WielerFlits, waar je geen enkele update hoeft te missen!