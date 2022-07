UCI trekt licentie W52-FC Porto in na dopingonderzoek

W52-FC Porto mag voorlopig niet meer in actie komen. De UCI heeft per direct de licentie van de Portugese continentale ploeg ingetrokken als gevolg van een dopingonderzoek dat loopt sinds dit voorjaar.

De Portugese wielerunie is vandaag op het hoogte gebracht van de straf voor W52-FC Porto. Deze sanctie is opgelegd naar aanleiding van informatie die de UCI heeft ontvangen over het onderzoek dat loopt van de Portugese antidopingautoriteit.

Dit jaar kwam W52-FC Porto al meerdere keren in het nieuws vanwege dopinggevallen. Oud-renner Raúl Alarcón ging in hoger beroep tegen een vierjarige schorsing als gevolgd van abnormale waardes in het biologische paspoort, maar Alarcón en de ploeg verloren die zaak bij het CAS.

In april kwam het nieuws naar buiten dat Nuno Ribeiro, ploegleider van W52-FC Porto, was opgepakt vanwege zijn betrokkenheid bij een dopingzaak. De Portugese politie zette een groot team op de zaak en bij huiszoekingen zijn, volgens diverse landelijke media, bij alle tien de renners van het team dopingmiddelen aangetroffen.

Geen Ronde van Portugal

De laatste wedstrijd die W52-FC Porto betwist heeft, is de nationale rittenkoers GP Douro Internacional (14-17 juli) in eigen land. José Neves greep in de tweede rit te macht en wist namens het blauw-witte team het eindklassement te winnen. Het zal voorlopig de laatste koers zijn voor W52-FC Porto, dat daardoor ook de Ronde van Portugal (4-15 augustus) moet missen. De laatste keer dat de ploeg die ronde níet won, was in 2012.