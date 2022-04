‘Alle renners W52-FC Porto in bezit van doping’

De dopingzaak rondom W52-FC Porto breidt zich steeds verder uit. Volgens de gerechtelijke politie van Porto zijn bij alle tien de renners van de continentale wielerploeg verboden middelen aangetroffen, meldt Correio da Manhã.

Het nieuws volgt nadat bekend werd dat W52-FC Porto-ploegleider Nuno Ribeiro is opgepakt. Dat gebeurde in het kader van Operatie Prova Limpa, die gericht is op de ‘opsporing van verboden methoden en illegale stoffen die de sportieve waarheid in professionele wielerevenementen kunnen vervalsen’. Naast Ribeiro is ook zijn rechterhand José Rodrigues aangehouden.

W52-FC Porto reed afgelopen weekend nog de nationale rittenkoers Grande Premio O Jogo, maar het complete team ging op de voorlaatste dag niet meer van start. Nu is bekend dat door de politie meerdere huiszoekingen zijn verricht. Daarbij zouden bij alle tien de renners van het team dopingmiddelen aangetroffen. Die renners werden ook nog onderworpen aan een dopingtest, al zijn de uitslagen daarvan nog niet bekend.

Ploegmanager gelooft in onschuld van renners

Voorlopig zijn Ribeiro en Rodrigues verdachte in dit onderzoek, meldt Expresso. Ondanks de dopingzaak kwamen de renners van W52-FC Porto donderdag weer samen. Ploegmanager en hoofdsponsor Adriano Quintanilha gelooft in de onschuld van zijn renners en dus riep hij iedereen bij elkaar voor een training. “Ik geloof de renners op hun woord”, vertelt hij aan A BOLA.

“Ze zeggen dat ze schoon zijn en dat de bloed- en urinetests negatief zullen zijn. Als er in hun huizen of hotelkamers verboden middelen zijn gevonden, dan moeten ze zich wel verantwoorden. Maar ik vertrouw ze en daarom wilde ik ze samenbrengen. Dan heb ik het alleen over de renners. Ik ga geen commentaar geven op Nuno Ribeiro en José Rodrigues, omdat ik alleen weet wat er in de media staat”, aldus Quintanilha, die op zoek gaat naar een nieuwe ploegleider.