Raúl Alarcón verliest hoger beroep tegen vierjarige schorsing

Raúl Alarcón blijft tot oktober 2023 geschorst. De Portugese renner en zijn ploeg W52-FC Porto gingen vorig jaar in hoger beroep tegen de vierjarige schorsing door het Antidopingtribunaal van de UCI, maar hebben de zaak verloren. Het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) heeft de straf bekrachtigd, aldus de Spaanse krant A Bola.

Volgens de UCI heeft Alarcón zich schuldig gemaakt aan ‘het gebruik van verboden methodes en/of het gebruik van verboden middelen’, wat afgeleid wordt uit abnormale waardes in het biologische paspoort. “Het profiel toont duidelijke karakteristieken van bloedtransfusies of andere manipulaties op verschillende momenten. We concluderen daaruit dat het erg waarschijnlijk is dat een verboden middel of methode is gebruikt, en erg onwaarschijnlijk dat de gegevens in het paspoort een andere oorzaak hebben.”

Alarcón heeft alle aantijgingen altijd ontkend en ging vorig jaar april in hoger beroep, gesteund door zijn ploeg. Het CAS heeft de UCI nu echter in het gelijkgesteld en geoordeeld dat de Portugees schuldig is. Dit betekent dat Alarcón met terugwerkende kracht geschorst is tot 20 oktober 2023. Omdat de abnormale waardes zich voordeden tijdens of voor de Ronde van Portugal van 2015, 2017 en 2018, is het is het begin van de straf ingesteld op 28 juli 2015.

Overwinningen geschrapt

De 36-jarige Spanjaard verliest hiermee ook al zijn zeges die hij behaalde in de periode voordat de UCI hem in 2019 voorlopig schorste. Onder andere twee eindoverwinningen in de Volta a Portugal (2017 en 2018) en één in de Vuelta Asturias (2017) zijn van zijn erelijst geschrapt.

In 2007 maakte Alarcón zijn profdebuut bij Saunier Duval, dat een jaar later verder ging als Scott-American Beef. Daarna deed hij een stap terug naar continentaal niveau. Hij zwierf rond bij diverse Portugese ploegen zoals Efapel en Louletano. Sinds 2015 stond hij onder contract bij W52, dat het jaar erop een samenwerking startte met voetbalploeg FC Porto.