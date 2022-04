‘Sportdirecteur W52-FC Porto opgepakt in dopingzaak’

Een sportdirecteur van conti-ploeg W52-FC Porto is opgepakt tijdens een dopingonderzoek van de justitiële politie van Portugal. Dat meldt de Marca. Het zou gaan om voormalig beroepsrenner Nuno Ribeiro.

De justitiële politie maakte in een verklaring bekend dat zij twee arrestaties heeft verricht in het kader van de operatie ‘Prova Limpa’, die gericht is op de ‘opsporing van verboden methoden en illegale stoffen die de sportieve waarheid in professionele wielerevenementen kunnen vervalsen’. Hoewel de autoriteiten de identiteit van de gearresteerden niet bekend hebben gemaakt, suggereren lokale media dat een van hen Nuno Ribeiro is, sportdirecteur van W52-FC Porto.

De continentale ploeg stond zaterdag nog aan het vertrek van de Grande Premio O Jogo, een vierdaagse nationale ronde met een proloog en drie ritten in lijn. Opmerkelijk genoeg ging het voltallige team gisteren niet meer van start in de voorlaatste etappe. Volgens de politie zijn er in diverse regio’s van het land huiszoekingen verricht, gericht op managers, sporters en faciliteiten van een van de deelnemende teams.

Verscheidene stoffen en klinische instrumenten ‘die tijdens de training van de sporters werden gebruikt en van invloed waren op hun sportprestaties’ werden in beslag genomen. De operatie, waarbij 120 agenten van verschillende eenheden van de justitiële politie betrokken waren, werd uitgevoerd in samenwerking met het Portugese antidopingagentschap. De verdachten worden voor de rechter gebracht en het onderzoek wordt voortgezet.